Las Rías Baixas, paraíso tropical: los termómetros llegarán a los 35º, 10 más que en Canarias

Las Rías Baixas y la cuenca sur del Miño se cocinan a fuego lento este sábado a la espera de una jornada electoral en el que las urnas no serán lo único que echará humo. Los termómetros han ido en ascenso durante los últimos días y el mercurio no ha querido encogerse con la llegada del fin de semana. Según datos de Meteogalicia, las temperaturas ya han alcanzado este mediodía los 30º en las rías de Vigo y Pontevedra o en localidades interiores como Mondariz. La previsión asegura que el calor irá en aumento y podría alcanzar durante la tarde los 35º.



Ante este pronóstico y también de cara al domingo se ha elevado al nivel amarillo la alerta por altas temperaturas en las riberas ourensanas y pontevedresas del Miño y en las Rías Baixas, así como en la costa suroeste de la provincia de A Coruña. Según la Agencia Española de Meteorología (AEMET), en la provincia de Ourense se podrían superar los 36º.





Hoxe e nas próximas xornadas teremos temperaturas elevadas para a época no oeste da península, con máximas sobre 35 graos ao sur de Galicia. Especialmente na xornada do domingo, na que se activan os avisos??nas #RíasBaixas e no val do Miño e do Sil.

