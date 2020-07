La Xunta insta a los alcaldes a que sancionen tras detectarse 12 nuevos casos en A Mariña

Entrada a los baños de la playa de As Catedrais, en Lugo..

Entrada a los baños de la playa de As Catedrais, en Lugo.. // E. Trigo

El rebrote de coronavirus en A Mariña sigue creciendo, pese a que ayer el Sergas lo daba por controlado, y ya son 59 los positivos detectados. Ante esta situación, la Consellería de Sanidade organizó ayer una reunión con los alcaldes de algunos de los municipios de la comarca. La Xunta les transmitió que los regidores también son "autoridad sanitaria" y que tienen que garantizar el cumplimiento de los medidas de control y vigilancia establecidas debido al Covid-19.

En la reunión, en la que participaron los primeros ediles de Foz, Burela, Xove, Ribadeo, Cervo y Viveiro -otros, como la regidora de Barreiros, no fueron invitados-, el Sergas recordó la necesidad de cumplir con una serie de medidas de higiene y prevención en todas las actividades públicas, además de otras reglas como las relacionadas con el control de la capacidad de los establecimientos u otras actividades abiertas al público. También señaló que se debe asegurar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal y evitar así las multitudes de clientes y usuarios en los distintos espacios. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, situó ayer el origen del rebrote en "dos o tres bares" de la zona portuaria de Burela. Varios de sus camareros estaban contagiados, según el ejecutivo autonómico, que procedió a cerrar estos establecimientos.

Sanidade hizo hincapié en que "las autoridades sanitarias, incluidos los alcaldes", pueden, después de informar a su población, comenzar procedimientos sancionadores, en caso de incumplimiento de las normas de prevención establecidas. La consellería insiste en reclamar la colaboración de los municipios en la vigilancia.

Los municipios, por su parte, piden información y recursos suficientes. El alcalde de Foz, Francisco Cajoto, insistió, en declaraciones a Europa Press, que en la reunión se pidió a Sanidade información actualizada de personas contagiadas y confinadas por ayuntamientos y se le reclamó a la Xunta que "tome el liderazgo" ante el brote.

Por otro lado, el Sergas recordó que las personas que se consideran un caso sospechoso o son casos positivos confirmados deben seguir las indicaciones de aislamiento o cuarentena indicados, sin poder salir de su hogar -o lugar de aislamiento-, excepto con la autorización expresa del servicio de salud.

Los partidos Galicia en Común-Anova Mareas, PSdeG y BNG suspendieron los actos electorales en A Mariña por el rebrote. El PP, por su parte, no tenía ninguno previsto, aunque no dio indicaciones a los militatantes del partido en la comarca para que no celebrasen actos.

A cuentagotas, el Covid-19 sigue haciendo estragos en Galicia, donde según la última actualización del Sergas hay registrados 318 casos, uno más que los comunicados el jueves.

Del total, 122 se encuentran en el área sanitaria de Vigo, que no ha experimentado cambios en la jornada y sigue con sus hospitales vacíos de infectados con coronavirus. El resto se reparten en las otras seis áreas: 77 en Lugo, donde el brote de A Mariña aún no se ha controlado; 63 en la de A Coruña; 24 en la de Santiago; 17 en la de Ourense; 10 en la de Ferrol y 5 en la de Pontevedra.

Ingresados en hospitales permanecen cuatro pacientes, aunque ninguno en UCI, mientras que a 314 se les está haciendo el seguimiento en sus propios domicilios.

Tampoco hay cambios en la cifra de fallecidos, 619, ni en la situación de las residencias de mayores, donde solo permanece infectado un trabajador del centro Santa Teresa Jornet de A Coruña. Desde el inicio de la pandemia, en Galicia se han curado de Covid-19 10.665 personas y se han realizado 191.945 test PCR.