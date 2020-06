La Xunta generaliza la obligación de llevar mascarilla pero prohíbe usar las de válvula

Era preciso fijar reglas "aclaratorias" sobre el uso de mascarillas para "recordar su necesidad en situaciones en que no se puede garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal" y la Xunta lo ha hecho: en la resolución que actualiza la medidas de prevención necesarias para hacer frente a la Covid-19 el capítulo dedicado a esta protección facial refleja la nueva filosofía, avanzada el jueves por el Ejecutivo: si hasta ahora el criterio era la distancia física y, si no, la mascarilla, la regla ahora es la obligatoriedad de la mascarilla, salvo que sea posible la distancia. Pero no cualquier mascarilla: se vetan, "excepto en los usos profesionales para los cuales este tipo de mascarilla pueda estar recomendada", las provistas de válvula exhalatoria.

El uso de la protección facial será obligatorio para los gallegos en casi todos los contextos. "Se entenderá que no es posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, por lo menos, 1,5 metros y, por lo tanto, será obligatorio el uso de la mascarilla" dentro y fuera casi siempre. Así, fuera, "siempre que se transite o se esté en movimiento por la vía pública y en espacios al aire libre y, por la concurrencia de otras personas, no se pueda garantizar en todo momento, atendidos el número de personas y las dimensiones del lugar, el mantenimiento de la distancia de seguridad". Mientras, en espacios cerrados de uso público se contempla una única excepción, que se pueda permanecer sentado si el titular del espacio adopta medidas que garanticen "en todo momento" la distancia interpersonal legal.

En cuanto a la prohibición del uso de mascarilla con válvula, el Ejecutivo gallego, así como algún hospital, no es el primero en limitar su uso. El Gobierno de Castilla y León también prevé no permitir estos dispositivos FFP2 a pacientes en centros de salud. Tal y como indica el Gobierno central en un informe, las de válvula sirven para proteger a quien las lleva, pero no a los demás. La OCU desaconseja su empleo por la misma razón. En Galicia, según explican desde el Sergas, "no se prohíbe con carácter general, sino que se debe usar solo en el caso en que no se emplee para protección por falta de distancia interpersonal de seguridad". Porque, alegan, hay profesiones que en el ejercicio de su actividad pudieran necesitar esta mascarilla, que "facilita la respiración y evita la condensación", como puede ser un trabajador de soldadura solo y que tenga que estar un tiempo largo.

| Regreso controlado de discotecas y verbenas

El día 1 comienzan a funcionar las discotecas. Además de entregar el teléfono de forma voluntaria por si hay un brote, estas operan como mucho con dos tercios de aforo y en la pista cada persona debe tocar a tres metros cuadrados. En las terrazas se permite utilizar el 75% de las mesas. No debe permitirse la presencia en el local de quienes incumplan la obligación de llevar mascarilla. Lo mismo en fiestas y verbenas, donde además de los tres metros cuadrados por persona y como mucho dos mil si el recinto supera los 8.000 metros, impone geles hidroalcohólicos. En las atracciones de ferias, igual, pero se rebajan de mil a 700 los usuarios en menos de 8.000 metros cuadrados.

| Control de los accesos a las playas por los concellos

Los números de referencia usados para cálculo de espacios bajan de 4 metros cuadrados a 3 en discotecas, parques infantiles y playas. En estas, los concellos deberán tomar medidas para mantener la distancia interpersonal "también" en accesos y salidas.

| Abierta la posibilidad de eventos multitudinarios

La Xunta establece que de forma "excepcional" se podrían superar los límites en actividades multitudinarias si la pandemia lo permite y los promotores, previa autorización de Sanidade, disponen de un plan de prevención de contagios.

Aforos del 75% en albergues y en oferta de ocio infantil

Los albergues pueden subir su aforo al 75%, como las casas de apuestas o las actividades de tiempo libre para niños y jóvenes en zonas cerradas.

| Quedarse en casa si se dan síntomas de Covid

Como la mascarilla, por su "importancia para controlar eventuales brotes", la Xunta fija expresamente que las personas con sintomatología compatible con Covid-19 no salgan de su domicilio y lo informen al servicio sanitario con "la mayor brevedad".

| Espectáculos deportivos y cultos en vías públicas

Actos de culto en el exterior con público, así como romerías o competiciones deportivas requieren permiso y delimitar el espacio e itinerario y la asistencia se restringe a mil personas. La mascarilla será obligatoria.

| Reglas especiales para coros y músicos de viento

En actuaciones y ensayos de coros, sus integrantes deben mantener la distancia y al menos 3 metros con el público. Lo mismo en las orquestas, (a 4 metros) incluso si tienen que prescindir de miembros para cumplir la norma. Todos deben llevar mascarilla y los vocalistas y músicos de instrumentos de viento quitarla cuando les toca. La regla es parecida en conservatorios y escuelas de música y danza. Por otro lado, la Xunta prohíbe el uso compartido de dispositivos de inhalación del tabaco, tipo cachimba.