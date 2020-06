La celebración de la fiesta de San Juan en Galicia no subirá este año la temperatura en la comunidad. Las normas de la nueva normalidad que nos deja el coronavirus prohíbe la celebración de grandes eventos y la noche mágica que para muchos supone el inicio del verano será este 2020 muy diferente.



Sin embargo, aunque el calor del fuego de las hogueras San Xoán no eleve la temperatura sí lo hará el sol y los cielos despejados que reinarán en Galicia esta semana. De hecho, la ciudad de Ourense inicia el verano con una remontada de temperaturas, debido a la llegada de aire cálido del sur, que va desde los 28 grados del domingo, a 36 de la jornada de ayer, 37 para hoy y 38 grados de máxima para mañana. El termómetro no retrocederá, levemente, hasta el jueves, con 34 grados y el 80% de posibilidades de tormenta.



La localidad de Arnoia, otro de los techos términos de la provincia durante el verano, repite exactamente las mismas temperaturas que la ciudad de Ourense. Y las previsiones apuntan a que bajarán de forma moderada a partir del próximo fin de semana, con 26 grados el viernes, 25 el sábado, 26 el domingo, 28 el lunes y 29 el martes, con las que cierra el mes de junio.





Nesta época do ano, con días despexados??coma o de hoxe, acadamos índices ultravioletas moi altos. Na gráfica para #Pontevedra vese como vai variando ó longo do día, cun máximo de 9, de aí que sexa importante evitar tomar o sol ás horas centrais e usar sempre protección solar?? pic.twitter.com/EAiQ9sy7QO — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) June 22, 2020

Alerta amarilla en nueva provincias

Así, según los registros de Meteogalicia, en la tarde de este lunes el municipio ourensano de Castrelo de Miño alcanzó los 36,2º grados y el de Arnoia, en la misma provincia, los 35,8º.En localidades de montaña, este lunes las temperaturas subieron hasta los 29,3ºC en Vilariño de Conso (Ourense) y los 28,7ºC de Navia de Suarna (Lugo), mientras que en las ourensanas de Maceda y San Xoán de Río se alcanzaron los 28ºC.; 26ºC en As Neves a las 9:00 horas; 25,7ºC en Tui a las 2:10 horas; 25ºC en Fornelos de Montes a las 6:10 horas y 24,8ºC en Cuntis a las 8:00 horas, todas ellas localidades de la provincia de Pontevedra.Parte de la provincia de Ourense tendrá este martes aviso amarillo por calor en una jornada en la que se esperan temperaturas superiores a los 36 grados centígrados. En concreto estará activado entre las 15:00 y las 21:00 horas de este martes en la zona del Miño en Ourense y en el área de Valdeorras.Nueve comunidades mantienen también el aviso por altas temperaturas, con especial incidencia en Andalucía y en Extremadura donde hay aviso naranja (riesgo importante) por máximas de hasta 41 grados, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.por valores que oscilarán entre 40-41 grados en puntos de la campiña y del valle del Guadalquivir, y aviso amarillo (riesgo) en Huelva, Almería y Granada por registros entre los 38 y 39 grados; en Cádiz continúa la alerta por Levante en el Estrecho.Extremadura, también en alerta naranja, subirá hasta los 40 grados en zonas de Las Vegas del Guadiana, mientras que en puntos de Cáceres, Las Villuercas, Montánchez, Tajo, Alagón, la Siberia extremeña, Tierra de Barros y La Serena el termómetro marcará entre 36 y 39 grados.En la Comunidad de Madrid, con aviso amarillo, el episodio de altas temperaturas dejará 34 grados en la sierra madrileña y 37 grados en zonas del Henares, sur y oeste, las vegas y área metropolitana. En el resto de comunidades en alerta -ambas Castillas, Aragón, La Rioja y Navarra- persiste la alerta amarilla por valores entre los 36 y 38 grados.La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.