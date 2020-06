La Subdelegación del Gobierno investiga a Javier Negre por el vídeo contra un vendedor ambulante de Nigrán

La denuncia pública no se hizo esperar tras la emisión de un vídeo en el que el periodista Javier Negre, ex de El Mundo, conversaba con un vendedor ambulante situado en el paseo marítimo de Panxón (Nigrán) sobre la ilegalidad de su negocio. Ahora es la Subdelegación del Gobierno quien va a investigar este acto.

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha abierto una investigación no solo por un posible delito de odio debido a la actitud con la que Javier Negre se dirige al hombre, sino también por una presunta falta o delito contra la salud pública tras obviar el uso de la mascarilla mientras habla con él a menos de metro y medio de distancia, según ha podido confirmar eldiario.es.

El vídeo forma parte del canal de YouTube del periodista, Estado de Alarma, y en él se escucha solamente lo que le dice al vendedor de sombreros, ya que la voz de este no se llega a percibir con claridad y no se reflejan subtítulos para llegar a entenderlo.

"Aquí hay top manta también, como en todos los sitios, no se escapan", comienza diciendo, para, a continuación, espetarle un "¿Amigo, tienes permiso para estar aquí o no? Pero esto es ilegal. ¿Son pirateos, no? ¿Está mal vender eso, no? Es copia falsa".

El comerciante de la calle, en un gesto educado, trata de contestar a todo lo que se le pregunta. Para más inri, Negre apela a Vox para decirle que si sabe que hay un partido político que quiere quitarles "todo esto" y le pregunta si le gusta, a lo que el vendedor parece replicar que no, recibiendo como respuesta: "¿Porque te cortaría el grifo de la ilegalidad?". Finalmente, le llega a decir si entró irregular a España y si no tiene papeles en la actualidad.

La mayoría de impresiones a este vídeo han sido contrarias al periodista, que se encuentra en Galicia siguiendo precisamente la precampaña electoral del partido de Santiago Abascal. Comentarios en la propia plataforma donde fue subido y en Twitter, entre otras redes sociales, han mostrado su total rechazo a este gesto, incluso varios políticos lo han denunciado públicamente.