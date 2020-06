Un ensayo cuestiona la hidroxicloroquina como tratamiento de prevención eficaz

El ensayo "Yo me corono" que desarrolla el investigador catalán Oriol Mitjà con la hidroxicloroquina, indica que la eficacia de este fármaco no es suficientemente buena como para usarlo comotratamiento preventivo del COVID-19.

Mitjá, epidemiólogo de cabecera de la Generalitat y que al inicio de la pandemia se convirtió en azote del Gobierno central, encabezó una campaña de donaciones para la investigación de la enfermedad que ha superado los 2,3 millones de euros. El científico se pronunció repetidamente a favor de la intensificación de la estrategia de prevención y contención del SARS-CoV-2 y solicitó el confinamiento total en España en marzo. También asesoró al gobierno de Andorra para diseñar medidas para contener la expansión del virus en su territorio.

Los resultados de la investigación de Mitjà son similares a los de otra desarrollada en el Reino Unido, aunque hay que esperar a la publicación definitiva de los mismos.

La hidroxicloroquina es un medicamento que se usa para el tratamiento de la malaria y también el paludismo y la artritis severa, y su utilización contra la COVID-19 se ha centrado en la primera fase de la enfermedad, para evitar la expansión del virus.

Mitjà indicó en una jornada científica en Barcelona que no se encontraron diferencias significativas a la hora de contraer la enfermedad entre el grupo que tomó la hidroxicloroquina y los que no tomaron nada. Mitjà expresó en la jornada científica la necesidad de parar tratamientos innecesarios, especialmente "en países pobres, sobre todo de Latinoamérica pero también de África" donde no hay unidades de curas intensivas y están distribuyendo de manera masiva cloroquina y hidroxicloroquina.

"Es importante que se den a conocer los resultados para que no se administre hidroxicloroquina de manera innecesaria y, según qué casos, perjudicial", añadió.

Un controvertido estudio francés halló efectos beneficiosos de la sustancia en una cuarentena de pacientes encendió las esperanzas en febrero, desencadenando una carrera de ensayos en todo el mundo.

El tratamiento se politizó cuando los presidentes de EE UU y Brasil, Donald Trump y Jaír Bolsonaro, se aferraron a su supuesta efectividad para evitar medidas de confinamiento. A finales de mayo, una prestigiosa revista publicó que podía tener efectos adversos graves, lo que puso en alerta a la comunidad científica. El asunto se embarró cuando se tuvo que retirar el trabajo por fallos en su base científica.

El ensayo de Mitjà estudia a 350 personas con COVID-19 y a 2.300 personas en riesgo (en un principio se anunció que serían 3.000), y actualmente está en fase de revisión.

Este estudio es uno de los más de 120 en curso en el mundo que se hacen para evaluar el efecto antiviral de la hidroxicloroquina, que está siendo el medicamento más usado en la pandemia.

Esta investigación del doctor Oriol Mitjà, que trabaja en la Fundación Lucha contra el Sida, ubicada en Barcelona, ha conseguido la aportación de más de 2.151.000 euros de 80.000 personas y entidades.

El 16 de marzo, el Departament de Salut anunció el ensayo de Mitjà en una rueda de prensa, en la cual se prometieron resultados en 21 días y un posible acuerdo con la Fundación Bill & Melinda Gates. Estas promesas no se cumplieron.