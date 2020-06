"Ejercer la profesión que amo es un privilegio y un placer"

Ennio Morricone (Roma, 1928) es historia del cine y de la música. Sus melodías componen la banda sonora de muchas películas -más de quinientas entre producciones para la gran pantalla y series para la televisión- y de muchas vidas. Emocionantes y divertidas en los spaghetti western de su amigo y compatriota Sergio Leone; puro sentimiento y poesía en La misión o Cinema paradiso. Morricone comparte este año el premio Princesa de Asturias de las Artes con John Williams, otro genio de la música y el cine. Desde Roma y a través del correo electrónico ha atendido a este diario. En octubre se le espera en Oviedo, para asistir a la ceremonia de entrega de los galardones anunciada para el día 16.

- ¿Su banda sonora para acompañar estos tiempos de coronavirus?

-No hay una banda sonora que yo recomiende para esta era. Si alguna de mis músicas, en alguna ocasión, pudiera haber dado a la gente consuelo, esperanza, energía o inspiración en estos tiempos, sea cual sea, para mí ya sería suficiente. Elegir la banda sonora de esta época no es una elección que tenga que hacer yo.

- Tras toda su carrera, ¿cuál es su mayor motivo de orgullo profesional?

-Orgullo no es exactamente la palabra adecuada. El orgullo es un sentimiento que no permite crecer y trae consigo una sensación de haber cumplido los objetivos que no ayuda a mantener firme la voluntad de mejorar. De todas formas, si tuviera que mencionar algo diría que me alegra que me llamen a hacer el trabajo que amo, pero eso no es orgullo, es solo el placer y el privilegio de ejercer la profesión que amo.

- En la actualidad el cine se sigue en pantallas más pequeñas. ¿Las bandas sonoras también se están adecuando a esos nuevos formatos?

-Yo no veo suficiente televisión ni voy tanto al cine como para ser capaz de decir que se está produciendo un cambio. Puedo imaginarme que muchos compositores intentan expresar sus personalidades a través de la narrativa de la película a la que ponen música, exactamente como intentan hacer los directores y como lo hago yo a través de la música. En cualquier caso, de lo que estamos hablando siempre es de un medio de expresión que se desarrolla a través del tiempo, el cine al igual que la música.

- ¿Dónde va a buscar las ideas para sus músicas?

-Para la banda sonora de una película, las discusiones con el director y la observación de la película son el primer lugar en el que hay que situarse para empezar a componer, pero, después de sentarme en mi mesa, no hay un espacio físico de donde vengan las ideas. Lo que para mí podría ser una idea musical, puede no serlo para otra persona, y la razón para ello es que cada compositor tiene su propia personalidad y todo se filtra a través de ella. Cuando compongo música contemporánea, y no hay ninguna película, entonces solo estoy yo, libre de encontrar una idea dentro de mí mismo.

- ¿Qué música le gusta a Ennio Morricone? ¿Qué está escuchando en estos días?

-En este momento no escucho música. Antes, solía ir a ver los conciertos en el auditorio de Santa Cecilia, en la ciudad de Roma, donde, esa maravillosa orquesta e institución ofrecen un repertorio muy diverso, del que yo he disfrutado enormemente.