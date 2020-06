Educación plantea una vuelta al cole similar a otros años: el 10 y el 16 de septiembre

Si la evolución de la pandemia lo permite, los estudiantes gallegos en niveles educativos no universitarios ya estarán sentados en sus aulas cuando comience el otoño. La Consellería de Educación ha presentado su propuesta de calendario escolar y sus fechas son muy similares a las que proponía hace un año: los más pequeños de la casa, a partir de la segunda etapa de Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, volverán a reencontrarse con las aulas y con sus compañeros el 10 de septiembre y el 16 lo harán en ESO, Bachillerato y FP.

Esta es la propuesta que lleva el departamento que dirige Carmen Pomar a la mesa sectorial de enseñanza no universitaria, que la debatiría el martes, y podría haber algún cambio. La Xunta propone que las clases finalizan el día 22 de junio (también concluirá entonces el servicio de comedor), pero en las enseñanzas de régimen especial las actividades lectivas llegan hasta el 30 de junio, "de acuerdo con los calendarios de pruebas de acceso y de certificación establecidos para cada una de ellas".

El borrador también establece como vacaciones Navidad (del 23 de diciembre al 7 de enero de 2021), Entroido (15, 16 y 17 de febrero) y Semana Santa (del 27 de marzo al 5 de abril). Tampoco serán lectivos las fiestas de ámbito estatal y los festivos oficiales de la comunidad, entre otros.

La orden no incluye cambios significativos respecto a años pasados porque las cuestiones que pueden verse afectadas por la Covid-19 (programación, refuerzos...) van en las instrucciones de inicio del curso. Pero Educación refrenda con su propuesta uno de los puntos acordados con otras 14 autonomías y el Ministerio: mantener el calendario. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aludía también ayer al pacto suscrito con el Gobierno como un documento "genérico sin concreción". Abogó por un "protocolo único" para la vuelta a clase en todo el país y defendió que "lo lógico es intentar la mayor normalidad posible". "No pensemos que vamos a solucionarlo todo si no convencemos a los alumnos de la distancia física y de la mascarilla", añadió, para recordar que no importa solo lo que pase en el aula.

Padres de la pública y docentes miran con preocupación a septiembre. Rogelio Carballo, desde Confapa, cuestiona que aún no haya una planificación para una vuelta "presencial y universal" mientras desde Anpas Galegas Fernando Lacaci coincide en criticar la inacción de las administraciones y censura que se utilice la distancia de seguridad como "negociación política". Por otro lado, los sindicatos defienden reducir alumnos por aula y reforzar plantillas.