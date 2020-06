Blue Jeans: "Ahora le toca a la gente ir al cine y a comprar un libro"

Ha pasado un confinamiento de lo más entretenido porque, dice, "no puedo estar quieto". Desde clubes de lectura a entrevistas en redes y hasta una cuenta en Tik Tok. Ahora ha comenzado su "gira" virtual para presentar La promesa de Julia, con la que cierra su trilogía La chica invisible. Blue Jeans (Francisco de Paula Fernández González), que tomó el nombre con el que firma de una canción del grupo Squeezer, ha vendido más de un millón y medio de ejemplares de las doce novelas que lleva publicadas desde que vio la luz Canciones para Paula en 2009. Y?lo que le queda.

- No sé si empezar preguntándole si ha escrito mucho durante el confinamiento o hablar directamente de su novela.

-Pues mira, no he escrito nada, aunque he hecho de todo, mil cosas: cuatro clubes de lectura para los chicos, un programa en instagram de directos con entrevistas, y he hecho más de 70. He sido muy activo en redes sociales, me he creado una cuenta de Tik Tok?

- Perdón. ¿De Tik Tok?

-(Risas) Sí, he hecho el ganso. Doce vídeos sobre la vida del escritor, pero en tono de humor. Bailar no he bailado, todo tiene un límite. Son sketches de 12 segundos. Y estos días he hecho hasta arroz con leche, que se me da fatal cocinar. Creo que acerté el día que me puse a escribir porque seguramente para otra cosa no hubiera servido.

- Cómo ha cambiado el mundo desde que terminó de escribir su última novela, La promesa de Julia, y su presentación, o más bien, su no presentación.

-Pues es otro mundo. Para mí ha cambiado mucho. La escribí en 2019 y fue un tema complicado porque era la última; tuve temas personales; algún bloqueo mental y mi libro número 13 ha acabado con una pandemia mundial. El libro tenía que haber salido en marzo y ha salido ahora, hemos cancelado 33 firmas y una gira por Latinoamérica. Es raro hacer la promoción desde casa, pero me siento un afortunado por tener el libro en la calle y por la respuesta de los lectores.

- Dicen que los escritores no se han visto muy afectados por el confinamiento, porque su trabajo es solitario y en casa.

-Bueno, yo es que escribo en cafeterías porque en casa me distraigo. La suerte es que yo ya tenía los deberes hechos y ya lo tenía en el almacén. No sé si habría sido capaz de escribir en este confinamiento.

- La promesa de Julia cierra su trilogía de La chica invisible. ¿Por qué hace siempre trilogías?

-Pues no hay una respuesta. Ha salido así, El club de los incomprendidos de hecho han sido cuatro. Para esta tenía tres tramas pensadas y me salió la trilogía. También los personajes principales son chicas, pero es como ha salido. Lo siguiente puede ser con un personaje chico, una saga de seis libros o un autoconclusivo, no es algo que piense.

- En estos tres libros, Blue Jeans ha vuelto al misterio, un género que le apasiona. ¿Va a seguir por este camino?

-Ahora mismo no lo sé. Estoy muy contento por cómo ha salido la trilogía de La chica invisible y cómo la ha recibido el lector porque venía de hacer diez libros con corazoncitos en la portada y de pronto lo cambio por un thriller con sangre y crímenes. Pero no creo que esté tan alejado de lo que hacía, sigue habiendo adolescentes, sigo tratando temas que le pueden interesar...

- Morena Films ha adquirido los derechos de esta trilogía para una serie. Parece que el sueño de una escritor ahora es llegar al cine o a la televisión.

-Es que ayuda mucho a los libros. Yo tuve la suerte de vivirlo con El club de los incomprendidos, aparte de que a los lectores le hace una ilusión bárbara. No he tenido tantas interacciones sociales desde que salí en Operación Triunfo (risas). Me hace mucha ilusión. Es un proyecto muy bonito y muy ilusionante. Solo tenemos la firma y hace falta mucho aún, incluido que una plataforma o canal quieran la serie.

- A ver si luego le gusta a sus lectores...

-Yo lo tengo interiorizado. Desde el principio me han dejado claro que es una adaptación, el lenguaje audiovisual no es el del libro. El tema es hacérselo entender al lector. No hay que comparar.

- También se está haciendo un cómic de La chica invisible y el libro se ha publicado en China.

-Ya ha salido en China. Han comprado los derechos de los tres. Lo del cómic es que Planeta Cómic me propuso hacerlo y han elegido a Alba Cardona, cuyo estilo de dibujo se asemeja un poco al manga y me encanta, me ha atrapado. Aún no hay fecha. Ella también hace el guion.

- ¿Qué tiene una novela para que la cataloguen como juvenil?

-Pues eso nos gustaría saber porque muchas veces lees novelas de personajes de más de veinte años en las que hay incluso sexo explícito y temas complejos, pero solo porque el autor es joven o es youtuber la catalogan de juvenil. Mis novelas sí se pueden catalogar de juveniles, aunque las puede leer cualquier lector. Con las últimas sobre todo me han leído niñas de 12 años, sus abuelos, sus padres... incluso un detective me escribió que la había leído.

- ¿Y qué es lo que no tiene que tener?

-No sé, hay temas que a lo mejor no deben estar. No me gusta pasarme de la línea. Escenas de sexo explícito no incluyo, pero tampoco me gusta quedarme corto, los temas que trato los llevo hasta el final, no fundo a negro enseguida, cuento la realidad, pero igual tienes que tener más mimo, más cariño que si no fuera para jóvenes. Creo que la diferencia está en el punto donde paras.

- Si tuviera que contar en una novela para jóvenes lo que ha ocurrido, ¿quién sería el protagonista?

-Pues se podía poner a dos adolescentes que se enamoran desde el balcón. Él pone música y ella que está enfrente sale a recorrer la terraza de lado a lado para hacer ejercicio. Y cuando por fin salen se encuentran al tirar la basura y se presentan.

- ¿No pone a uno haciendo una cacerolada?

-Yo en esas cosas no me meto jamás (risas).

- ¿Cree que la cultura ha dado un buen ejemplo?

-El que ha podido echar una mano lo ha hecho, ha habido mucha solidaridad. Se han organizado muchos conciertos desde casa, las editoriales han ofrecido libros gratuitos, se han puesto muchas películas y series gratis... Todo eso está muy bien, pero ahora es cuando le va a tocar a la gente comprar libros, ir al cine, ir al teatro, porque lo vamos a pasar mal. Es lógico. Vamos a ver qué pasa con las librerías, con los autores. El sector del libro es frágil, vamos a ver cómo nos reinventamos. De una manera u otra la cultura termina sobreviviendo.