El sector se reúne el jueves con Sanidade y pide un 70% de aforo

Los empresarios del ocio nocturno consideran poco relevante el aplazamiento a julio de la reapertura de sus negocios decidida por la Xunta y centran el debate en las condiciones para retomar su actividad: o se permite un aforo del al menos el 70% y el uso de la pista de baile o discotecas y pubs no sobrevivirán. "La mayoría de negocios no iba a abrir este fin de semana aunque pudiesen. Con un tercio del aforo y sin poder usar la pista de baile no sirve de nada", expone Samuel Pousada, representante de Fesdiga.

Su preocupación, indica, no radica tanto en las condiciones de la fase 3, sino en el futuro a partir de entonces, en la "nueva normalidad". "Es necesario un equilibrio entre la protección de la salud y la rentabilidad y supervivencia del sector", expone antes de señalar como necesario al menos un 70% de aforo y el uso de la pista de baile.

"La decisión de la Xunta no me preocupa si la idea es sentarse a hablar para alcanzar ese equilibrio y poder hacer los negocios rentables", resume, si bien pide también eliminar la obligatoriedad de la mascarilla.

Sanidade ha convocado al sector a una reunión el jueves, aunque no está claro si ofrecerá más permisividad. "El sector está apaciguado, pero bastante nervioso", reconoce Luis Diz, presidente de la asociación Galicia de Noite y responsable de varios pubs. Advierte, además, que el 30 de este mes finalizan los ERTEs del sector. Si no garantizan su viabilidad, muchos negocios iniciarán despidos de personal, informa Rubén D. Rodríguez.