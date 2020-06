Una potente borrasca amenaza el primer 'finde' de Galicia en fase 3

Había cierto temor a que cuando el Celta saltase al campo en su primer partido tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus, el próximo sábado 13 a las 17:00, el sol cayese con crudeza sobre los futbolistas y afectase al desarrollo del juego. No será el caso: una borrasca situada en el Cantábrico desde el jueves dejará un fin de semana de lluvias y temperaturas por debajo de lo normal en la época, según el pronóstico de Meteogalicia. El primer 'finde' en la fase 3 de la desescalada será con paraguas en mano y mejor en la barra del bar que en la terraza.



Según la previsión del instituto meteorológico, el jueves un centro de bajas presiones situado al oeste de Francia dejará un tiempo inestable sobre Galicia. Los cielos estarán parcialmente nublados con precipitaciones de norte a sur con el avance del día. El viento soplará del noroeste, con mayor intensidad por la tarde. En cuanto a las temperaturas, las máximas se quedarán en 20 grados Celsius en Vigo, Ourense y Pontevedra, en 18º en Santiago y Ferrol y en 17º en Lugo y A Coruña. Las mínimas semoverán entre los 12 de la ciudad olívica y los 8 de la capital lucense.





