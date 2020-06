Las salas de fiestas piden ocupar el 50% del local

Para la Federación Gallega de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas las medidas establecidas para la fase 3 relativas a su sector convierten en "inviable" y "no rentable" la actividad de ocio noctuno. "Un aforo de un tercio condena a los establecimientos a no cubrir los costes fijos. Nuestro sector está formado por establecimientos de grandes dimensiones, con unos costes fijos (alquiler, personal...) muy altos, que provocará que sea inviable la supervivencia de muchos establecimientos", comentan desde Fesdiga. Es por ello que muchos locales ya han decidido no abrir. Les preocupa, además, qué pasará después. "El peor de los males no es no abrir en la fase 3, sino la incertidumbre de no saber qué va a pasar después de la fase 3 con el ocio nocturno. Lo que pasará en la nueva normalidad es un misterio, que solucionarán como hasta ahora a base de improvisación y órdenes ministeriales. El impacto económico será brutal. Desconocemos el aforo y si serán razonables las medidas sanitarias o serán disparatadas, absurdas e inviables de aplicar", lamenta Fesdiga, que teme que provoquen rechazo en los clientes.

El sector pide al Gobierno que rectifique esta decisión y "se permita la apertura del ocio nocturno en la fase 3, con un aforo de al menos el 50%". "Y cuando se termine la fase 3, exigimos que el aforo sea del 100%, y si no es posible, al menos se permitan aforos del 75% o de dos tercios, de lo contrario, muchos establecimientos estarán condenados al cierre", pide Fesdiga, que no ve razonable en su actividad una separación de dos metros entre clientes.