El crudo invierno que acecha a los gallegos de América Latina

La OMS ha alertado de que Sudamérica se ha convertido en un nuevo epicentro del coronavirus. La llegada del invierno y la situación de algunos países del hemisferio sur americano han agravado la situación y elevado de forma significativa el número de contagios por Covid-19. De reojo, los gallegos residentes en Brasil, México, Chile o Panamá, ven cómo España avanza en su desescalada mientras que ellos afrontan ahora una situación crítica y muy preocupante.

Brasil es ahora mismo el mayor foco de la pandemia en América Latina, con más de 614.941 contagiados y 34.021 muertos por coronavirus. A lo que se une, además, una complicada situación económica y social en un país donde su presidente, Jair Bolsonaro, mantiene su actitud negacionista ante la situación. A continuación, en cuanto a número de víctimas, se encuentra México, donde aunque disfrutan del verano en sus latitudes, también contemplan cómo su curva de contagios y muertos no se aplana, superando ya los 110.000 casos y más de 13.000 víctimas mortales.

"Al no tener que cumplir una cuarentena forzada ya se nota algo más de actividad y la gente, después de dos meses en casa, está empezando a salir", indica el científico pontevedrés Ricardo Martínez desde Sao Paulo. Esta misma semana empezó en su ciudad un "programa de desescalada", pese a que "no se reúnen las condiciones" para ello viendo el número de casos diarios. "Brasil es enorme y muy desigual. Yo vivo en un buen barrio, pero en las zonas más desfavorecidas está habiendo picos muy fuertes de muertes, pero tampoco sabes si es por coronavirus porque ahí no se hacen test ni nada", destaca. "En la universidad tengo compañeros que están siguiendo la pandemia y dicen que les llegan reportes de 600 muertos en un día, pero luego ven 300 más por neumonía y realmente la probabilidad de que sean casos de coronavirus es muy alta, pero como no hay test no se contabilizan". Martínez habla, en todo caso, de la gente que muere en hospitales porque es imposible calcular el número de personas que fallecen en "favelas o en hospitales de campaña". A todo eso se añaden las desigualdades sociales, que complican, más si cabe, la situación. "El porcentaje de gente que puede trabajar desde casa es muy bajo. Hay gente a la que si le dices que saliendo a la calle puede contagiarse te dice que si no sale se muere de hambre y prefiere correr ese riesgo. No es que sean negacionistas de la enfermedad, pero tienen sus circunstancias personales y si se enferman, mala suerte".

La posición del presidente brasileño ante la pandemia tampoco ha ayudado a frenar la expansión de la enfermedad. "La inestabilidad política del país es muy grande y no sé si alguien puede entender lo qué está en su cabeza", apunta Martínez. En este aspecto, la periodista Amanda Barrio, cuyos padres son de Riós (Ourense) apunta que "en Brasil tenemos dos virus que combatir, el 'corona' y el presidente". "Todos los domingos hace campañas a su favor, con un montón de personas en la calle sin mascarillas, es un absurdo", afirma. En Sao Paulo, donde reside, el gobernador decretó cuarentena desde el 24 de marzo, "pero no había multas para la gente, por lo que muchas personas seguían saliendo". Ahora la provincia está dividida por colores: "Donde vivo yo estamos aún en la fase roja, que es la peor. Estamos casi a tope en los hospitales y ya tenemos un montón de problemas". "No podéis hablar mal de la sanidad en España porque no conocéis la de Brasil, que por lo general ya no funciona bien y ahora, con todo esto, por mucho que intentan hacer hospitales de campaña, no es suficiente", se lamenta.

"El sistema está bastante al límite, pero no he llegado a ver noticias de que esté fuera de capacidad, aunque en otras zonas como Manaos, capital del estado del Amazonas, la situación es complicada", apunta Ricardo Martínez. "La ciudad tiene un millón y medio de habitantes y 200 plazas de UCI; los muertos se les apilan". Él también muestra su incredulidad ante la gestión del dirigente brasileño. "Yo he vivido en Estados Unidos, a donde llegué cuando la presidencia pasó de Obama a Trump y no es comparable con Bolsonaro, al menos para mí. Más o menos con Trump puedes saber qué va a decir, pero Bolsonaro es como una caja de bombas que igual te sale por un lado o por el otro, te dice una barbaridad hoy y mañana otra más grande", afirma. "Él mantiene su postura de que el país no puede parar, que la economía no se puede frenar por una 'gripezinha' pero lo cierto es que el real, la moneda de aquí, se ha devaluado una barbaridad. La inestabilidad política del país es muy grande y el malestar social es latente", apunta.

En Chile, con 122.499 infectados y un cifra de muertos que ayer estaba en 1.448, la situación también es preocupante, hasta el punto que el reciente aumento de contagios ha supuesto la marcha atrás en los planes de desescalada del país. "Habíamos tenido un tiempo que se había estabilizado la situación, con menos de 20 muertes diarias, pero con la llegada del invierno ha aumentado el número de contagios y, por su puesto, de fallecimientos", apunta Emilio José Álvarez, de Celanova, y que lleva 25 años viviendo en el país chileno. "Hay noticias que indican que se está estabilizando la cosa otra vez, aunque también estuvimos estabilizados un mes, sin apenas casos, y de un momento para otro aumentaron, así que en realidad no sabemos bien qué va a pasar", admite. "Aquí ya estaban hablando de la nueva normalidad y de reabrir los centros comerciales, pero se dio marcha atrás cuando aumentaron de nuevo los casos; de un día para otro se paró la desescalada".

En cuanto al sistema sanitario, apunta que "por el coronavirus, se integraron los dos sistemas de salud, el público y el privado: ahora hay una red única y, según el caso, te van derivando. Falta de ventiladores, por ejemplo, no ha habido", sostiene. "Antes de que se saturen los hospitales, trasladan pacientes en aviones o helicópteros del Ejército de una ciudad a otra, para evitar que no pase nunca del 80 por ciento de ocupación de camas críticas.", certifica.

La economía del país también se resiente ante esta situación. "Afortunadamente yo he podido seguir trabajando y no hemos tenido problemas pero a nivel general la situación está muy complicada; las cifras de actividad del mes pasado han sido muy malas, indicando un retroceso económico de prácticamente seis o siete años.", constata. "Hay actividades enteras que están cerradas, sobre todo en el sector de hostelería o turimo, mucha gente se ha ido a cero porque además, tuvimos aquí un estallido social en octubre del año pasado y eso también ha afectado mucho, por lo que llevan desde octubre con problemas", afirma.

"Aquí vamos con mucho cuidado en este momento", dice desde Santiago de Chile Dora Hierro, natural de O Carballo (Celanova). "Yo no salgo de casa desde mediados de marzo porque vive conmigo mi suegra, que tiene 94 años, así que salgo una vez a la semana a comprar verdura, fruta y poco más", añade. "Dicen que en estos días vendrá el pico más alto, así que estamos en el peor momento", se teme. Y eso que, según explica, "la mascarilla es obligatoria desde hace ya más de un mes y medio y te multan si no la llevas".

En cuanto al sistema sanitario, afirma que "aquí colapsa todos los años en invierno, porque no es muy bueno pero, hasta el momento, va resistiendo".

En Panamá, cuando el número de contagios apenas superaba los 1.000 positivos y el número de fallecidos era de 30, se estableció una cuarentena muy llamativa: por sexos. Lunes, miércoles y viernes podían salir las mujeres; y los martes, jueves y sábados, los hombres. El domingo todo el mundo debía quedarse en su casa. Actualmente, el país centroamericano, que se encuentra en la estación lluviosa, contabiliza 15.463 contagios y 370 muertes.

"Acabamos de entrar en el bloque 2, que nos permite andar libremente dentro de las provincias, desde las cinco de la mañana hasta las siete de la tarde, mientras que por las noches hay toque de queda, salvo para los que trabajan", indica Brais Rodríguez, nacido en Panamá, pero con familia de Ourense. "Ya han abierto negocios como ferreterías, industria minera y construcción pública. Antes de esto solo podían abrir talleres de repuestos, pesca artesanal, comercio electrónico...; y antes de los bloques 1 y 2 teníamos el estado de alarma, donde sólo podíamos trabajar los sectores de necesidades básicas: alimentación con toda su cadena, deliverys, hospitales y farmacias", añade. "La gente recibía ayudas del gobierno en forma de bonos de 80 dólares para los que no estaban trabajando y en formato de bolsas de comida para los que están en el interior del país".

Junto a su padre, José Rodríguez, regenta dos panaderías y han seguido trabajando en cuarentena, aunque a menor ritmo. "Yo vivo en la Ciudad de Panamá, pero trabajo en Colón, a 70 kilómetros, y hemos estado trabajando, pero la situación se ha notado demasiado. Aquí el 70 por ciento de población, aproximadamente, es de clase trabajadora o baja y esa es la razón principal por la que activaron el bloque 2. Los contagios no han bajado, pero es donde se ve el ahogo económico del país: necesitan facturar". "Por suerte económicamente estamos estables, nosotros y nuestros trabajadores, que son unos quince en total. Hemos recortado un poco las horas de trabajo, cerramos más temprano y hay menos volumen de ventas, pero no nos podemos quejar", añade.

"Colón es una ciudad muy próspera, pero ahora entras y da pena, parece una ciudad fantasma", se lamenta José Rodríguez. "No ves carros en la calle, la poca gente que hay es de seguridad y son pocas las empresas que están trabajando, muy pocas. Ves muy poco movimiento también en los puertos, donde antes teníamos muchos cruceros todas la semanas y ahora no llega ni uno; todo eso desactiva la economía", advierte.

"Estamos en fase 2, donde todo el mundo puede andar en la calle, pero no puedes cambiar de provincia salvo con un salvoconducto, pero estos días ha aumentado el porcentaje de contagios y posiblemente las zonas con más casos vuelvan a la cuarentena", se teme José Rodríguez. "Hasta ahora la situación estaba bastante controlada, con salidas en días alternos hombres y mujeres, pero. levantaron la ley y es un auténtico desastre. Aquí está sancionado, pero aún así hay gente que sale sin mascarilla", dice.

Brais Rodríguez indica que "se hacen unas 1.000 pruebas diarias y salen 250 nuevos casos". "Desde hace dos meses estamos así. No se ha visto que bajen los números, pero lo bueno es que nunca se ha saturado la UCI. Al inicio fue más escandaloso todo, por la novedad y el miedo, pero hoy en día estamos volviendo a una "normalidad" ya se ve bastante gente en la calle, aunque los casos no han bajado y para una población de 5 millones de habitantes, sólo se han hecho 70.000 pruebas", afirma. "Lo bueno es que los hospitales lo llevan bien y hay hoteles que se han puesto a disposición del gobierno, lo que ha ayudado mucho. También se hizo un hospital modular en tiempo récord (un mes), con 100 camas con respiradores y todo los equipos, pero desde que se acabó la obra no se ha inaugurado porque no están listos los equipos", destaca.

La pandemia también se está cebando con México, donde los casos confirmados ascienden a 110.026 y el número de fallecidos alcanza los 13.170. Pese a los datos, José Manuel Merelles Rosendo, con familia en Avión, evita el alarmismo. "Me parece que para el número de habitantes (más de 120 millones) no estamos tan mal", compara.

Merelles posee hoteles y viaja por "Guadalajara, Jalisco, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Zacatecas, Querétaro, Durango, Colima o Cancún" y él sí que ha seguido trabajando aunque matiza que "están cancelados todos los eventos masivos y los hoteles están abiertos, pero trabajando a un 30 por ciento de ocupación y tomando todas las medidas necesarias", afirma.

Aunque México permite la entrada de gente de otros países, "el problema es encontrar vuelos, ya que Iberia y American Airlines los ha cancelado y estamos trabajando solo con Aeroméxico", dice Merelles. "Aquí usamos todo el día la mascarilla. No te multan, pero la gente es muy cívica. Los mexicanos son muy limpios. Tienen muchos defectos pero esa es una de sus grandes virtudes", dice.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a declarar una cuarentena nacional, limitándose a recomendar a los mexicanos que se queden en casa, algo que defiende que ha funcionado. México inició en mayo una desescalada que ha profundizado con el arranque de junio. Dependiendo de las zonas, cada gobernador ha establecido sus normas. "Aquí cada estado es libre y soberano; la ley de abrir o cerrar la marca el gobernador. Por ejemplo, Jalisco decidió cerrar dos meses, cuando Nuevo León lo hizo solo uno", dice Merelles.

Florida y Dallas

Un poco más al norte, en Florida, la situación se vive ya con un poco más de calma. "Aquí en Miami muchos hoteles siguen cerrados y no hay turismo, pero desde las últimas dos semanas ya se nota un incremento en la cantidad de vuelos", apunta José Gregorio Molleja, también con familia española. "Tengo amigos cirujanos que me dijeron que nunca habían visto una situación tan crítica como la de Nueva York, pero gracias a Dios la situación allá ya está mucho más controlada", sostiene. En Florida, en cambio, "el sistema hospitalario nunca llegó a estar cercano a ningún tipo de colapso". Mientras ya han abierto los centros comerciales y los restaurantes ya tienen "luz verde" para atender al público, incluso en el interior, a José Gregorio Molleja lo preocupa toda esa cantidad de manifestaciones que se están haciendo en el país como protesta por la "lamentable" muerte de George Floyd en Mineápolis. "El coronavirus ni se nombra, solo de habla de los disturbios y hay un montón de gente interactuando y no me extrañaría que hubiera una nueva ola de contagios en un futuro inmediato", advierte.

Su hermana, Marjorie Molleja, vive en área de Dallas-Fort Worth, que ya se encuentran en fase 2: "A los negocios que les han permitido abrir sólo pueden hacerlo a un 25 por ciento de capacidad", explica. De todos modos, Marjorie, que lleva 16 años viviendo en Estados Unidos, indica que "aquí no se vio el confinamiento que se vivió en España y en Italia, solo en las ciudades más pobladas como Nueva York, pero se hizo tarde al igual qué pasó en Europa". "Como este es un año electoral aquí en USA, este tema de la pandemia lo han convertido en un tema político y las noticias locales han estado enfocadas desde ese punto de vista. Se escucha de números en Europa y las medidas en general tomadas por allá (especialmente al principio de la cuarentena), pero el enfoque, más que todo ha sido político".