Me entretuve estos días en releer "El credo explicado a los cristianos un poco escépticos (y a los escépticos un poco cristianos)", de Luis González -Carvajal. Es un libro que aspirando a explicar bien el "credo" o síntesis de la fe cristiana, con la imprescindible hondura teológica que reclama el asunto, lo logra por la sencilla fluidez de contarlo "en cristiano". El propio autor destaca, con ironía y humor, que "desgraciadamente muchos teólogos cristianos, no hablan "en cristiano" porque emplean una jerga propia -el clericalés- que no es la del hombre de la calle". Por eso él tiene que explicitar que "parece una perogrullada aclarar que un libro de teología está escrito en cristiano", y recuerda que según el diccionario de la Real Academia esa frase significa "expresarse en términos llanos y fácilmente comprensibles, o en la lengua que todos entienden". De ahí que yo avale su lectura, pues se lee con mucho agrado, por la bien dosificada erudición, claridad expositiva y amenidad.

Suelo leer y buscar para recomendarlos luego, algunos libros como ese -y hay varios muy buenos-, científicamente documentados y literariamente bien escritos. Me gusta que sean asequibles a la cultura del hombre de hoy, porque la ignorancia religiosa y los prejuicios contra lo cristiano-católico han contaminado de tal modo el ambiente social, que ya se han sobrepasado los mínimos exigibles de cualquier examen de cultura general y los baremos básicos de la sensatez, en las tertulias mediáticas y las conversaciones de sobremesa. Por ello, estimo ahora aún más necesario que antaño el contrapeso de una adecuada formación filosófica, histórica y religiosa, que deje claro en los diversos ambientes que no todo lo que se esté diciendo vale lo mismo y pesa igual. Hay que reclamar que las opiniones se argumenten sólidamente, no a capricho, y que los hechos se narren objetivamente sin manipularlos a conveniencia. Por ello, insistiendo siempre en la necesidad del estudio y la formación permanente, últimamente lo concreto en aquellos campos que iluminan nuestro vivir, como la historia que explica el presente y la filosofía perenne que atañe a las verdades fundamentales del sentido de nuestro vivir: quiénes somos, de dónde venimos, qué pintamos aquí, qué hay después de la muerte, vale la pena hacer el bien y por qué, existe Dios y si es así se interesa en algo por mí?

No se extrañará el lector de que me encante, en consecuencia, a partir de afirmaciones bíblicas o teológicas indiscutibles, provocar en los creyentes católicos -porque les viene muy bien para que espabilen-, las dudas y las vacilaciones en su fe pacífica. Invitados y acompañados a abandonar, en muchos casos, el estado de beatón rutinario y segurísimo en su ramplona ignorancia, les animo y empujo a dar el salto en la búsqueda de razones y fundamentos para creer. Que persigan una fe razonable y creíble o al menos pensada y aceptada libremente. Solamente así, a partir del estudio que debería generalizarse, algunos han aprendido a conciliar al Dios creador con el evolucionismo y el big bang; la relación complementaria y no opuesta entre ciencia y fe; lo valioso que es la investigación arqueológica para mejor entender las Sagradas Escrituras; qué ha aportado la fe a la cultura, al desarrollo y al cuidado del medio ambiente?

La fe del carbonero resulta hoy una vergüenza para el buen profesional católico, que en estos momentos no puede circular con carnet de frívolo, necio o vacío. Y menos cuando se ven algunos ateos inquietos esforzándose en buscar honradamente la verdad, aunque se note que a veces lo hacen con brújulas trucadas, pero bueno "quien busca la verdad está buscando a Dios, aunque no lo sepa", que decía la filósofa y carmelita Edith Stein.

Un creyente del siglo XXI está obligado a encontrar respuestas válidas a las cuestiones fundamentales de la existencia y debe dar a los demás "razón y razones de su fe": por qué cree en lo que cree y por qué vive como vive. De lo contrario, se asemejará y estará empatado a puntos con el ateo bobo, que tiene más de bobo que de ateo, pues dice que él lo es "¡porque sí!"

*Sacerdote y periodista