Cerca de 600 trabajadores sanitarios han muerto en EE UU infectados por Covid-19

Casi 600 empleados sanitarios estadounidenses en contacto directo con pacientes de coronavirus han muerto a consecuencia de la enfermedad desde el principio de la pandemia, según las estimaciones del proyecto Lost on the Frontline ('Perdidos en el frente') del diario británico 'The Guardian' y la organización Kaiser Health News (KHN), con sede en San Francisco (EE UU). Entre los fallecidos se encuentran médicos, profesionales de la enfermería y empleados esenciales en los hospitales, como bedeles o administrativos.

La mayoría de los identificados son personas de raza negra o asiática, de acuerdo con las estimaciones, muy superiores a las ofrecidas por la organización encargada de este tipo de balance, los Centros de Control de Enfermedades de EE UU. De hecho, la institución, que cifra los fallecidos en 363, ha reconocido que el balance de muertos es mucho mayor del que estiman dada la carga de trabajo que tienen en otros ámbitos para controlar la enfermedad.

Todos los fallecimientos han sido confirmados por múltiples fuentes, según el portal Lost on the Frontline, cuyo balance solo incluye a trabajadores sanitarios expuestos directamente a pacientes y no a profesionales que fallecieron tras contagiarse por otras causas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aludió el viernes a la gestión que ha realizado Brasil de la pandemia del coronavirus y ha alertado de su situación al asegurar que se encuentra en un "momento muy difícil".

"Si miras a Brasil, ellos están en una situación muy complicada y hablan mucho sobre Suecia. Suecia está pasando por un momento terrible. Si nosotros hubiéramos actuado así, hubiéramos perdido un millón, un millón y medio, quizá hasta dos millones de vidas más", aseguró Trump en rueda de prensa, según recoge el portal brasileño G1.

En este punto, ensalzó su tarea al frente de la pandemia al mantener que decidieron "cerrar" el país, algo que, manifestó, ha salvado al menos un millón de vidas. "Si consideramos que a día de hoy tenemos 105.000 muertes, el número de víctimas podría ser al menos diez veces mayor", aseguró el mandatario.

Por otro lado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a una compañía china por vender en abril a los consumidores cerca de medio millón de mascarillas falsas que estaban por debajo de los estándares N95, en momentos en que la pandemia arrasaba en el país.

La compañía afirmó falsamente que las 495.200 mascarillas que envió cumplían con el estándar N95 y que estaban certificadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de Estados Unidos (NIOSH), según la denuncia.

La demanda indica que el importador de las máscaras pagó más de un millón de dólares por ellas.