Verónica Pérez: "Mi sueño y objetivo es llegar a ser olímpica"

La V Edición de Faro da Escola, proyecto de Faro de Vigo sobre periodismo escolar con más de 60 centros educativos participantes, entra en su recta final, al igual que el curso. La 'escuela en casa' debido a la irrupción del coronavirus obligó también a reformar el proyecto, con las actividades propias de Faro da Escola (vídeos de científicos o de escritores) de modo virtual. El lunes termina el plazo para presentar la página de periódico escolar que este año debe hacer cada colegio. El periódico final se repartirá este mes. En este reportaje, algunos trabajos enviados por los estudiantes.

Entrevista realizada por Samuel Barros Pacheco a la deportista internacional Verónica Pérez (O Rosal-Clube de Judo Baixo Miño), que fue alumna del colegio.

-¿A qué edad comenzaste a practicar judo?

-Empecé a hacer judo desde muy pequeña, con tres años ya estaba en el tatami haciendo judo.

-¿Por qué elegiste este deporte?

-Pues empecé porque mi madre era la entrenadora y después ya me gustó mucho y decidí seguir haciéndolo.

- -¿Cuál es tu referente?

-Tengo varios referentes como mis dos entrenadores y algunos de los judokas olímpicos.

- -¿Cómo te defines como judoka?

-Yo creo q soy una judoka trabajadora y constante, que en mi opinión es lo más importante para mejorar.

-¿Cuántos judogui tienes?

-Tengo dos judoguis que uso solo para competir, y tres para entrenar.

-¿Cómo es un día tuyo?

-Me levanto a las 7 de la mañana y voy a clase, tres días a la semana en vez de tener recreo voy a entrenar dos horas y luego vuelvo a clase, voy a comer y tengo mis horas de estudio y academia y a las 7 de la tarde vuelvo a entrenar hasta las 9. Y por la noche después de cenar tengo otra hora de estudio.

-¿Te gustaría ser entrenadora, como tu madre?

-No me importaría ser entrenadora de judo porque es algo q me gusta mucho, pero yo lo que quiero estudiar en un futuro es biomedicina.

-¿Qué has conseguido esta temporada?

-He conseguido muchas medallas a nivel nacional y gallego pero el resultado que más destacaría es la medalla de bronce en la copa de Europa de Italia.

-¿Hasta dónde te gustaría llegar?

-Mi sueño y objetivo es llegar a ser olímpica.