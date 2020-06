Gerentes de Servicios Sociales creen "una trampa" medicalizar las residencias

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, apuesta por la individualidad y la atención domiciliaria de las personas mayores y rechaza medicalizar las residencias de forma permanente.

Así lo explicó a los distintos grupos que le preguntaron por el modelo de residencias por el que apuesta, durante su intervención ante el Grupo de Trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, explicó que la medicalización de los centros "es una palabra trampa" y explicó que durante la crisis del Covid-19 se solicitó porque "no admitían a personas de las residencias en los hospitales". "Ahora cuando se utiliza la medicalización, estamos hablando de retroceder un siglo", manifestó, para después añadir que se trata de una "discriminación" de las personas mayores en el acceso a la sanidad universal.

A su juicio, lo que hay que hacer es coordinar el servicio de atención primaria y las residencias. "Cuando alguien plantea este tema está hablando de aparcaderos para crónicos, infrafinanciado con dinero público para gestionar y ganar dinero con bajos costes", insistió.

Durante su intervención inicial, calificó de "dramática" la situación de las residencias de mayores, y defendió que los miles de profesionales de estos centros "merecen el respeto y el apoyo" que "se han dejado la piel" atendiendo a las 400.000 personas mayores que viven en los centros.

"Hemos llorado mucho. Hemos hecho todo lo posible e indecible por atenderles, pero nos han abandonado", criticó Ramírez, que detalló que no se les han dado los apoyos sanitarios para atender las necesidades "que tenían las personas más vulnerables".

Asimismo, indicó que han pasado de "víctimas a culpables" y defendió que no se puede acusar a las residencias de no haber estado preparadas para afrontar esta situación porque "nadie lo ha estado". "No son servicios sanitarios. Ni siquiera sociosanitarios", recalcó.