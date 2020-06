María Novelle: "Si las cosas van mal, hay que levantarse siempre y luchar"

// C. M.

María Novelle. // C. M.

Desde el Departamento de Orientación queremos agradecer a María Novelle, ténico de la Asociación Érguete para la prevención y la intervención en conductas adictivas, el tiempo compartido con el alumnado de 6º de Primaria para hablar de sustancias o actividades nocivas para la salud y el equilibrio psíquico.

-¿Por qué se llama Érguete?

-Es una metáfora para que, aunque estés abajo y las cosas vayan mal, no te sientas derrotada, te levantes y luches para que se acabe ese problema.

-¿Quién creó Érguete?

-Un grupo de madres que vieron que sus hijos e hijas estaban afectados por las drogas, decidieron reivindicar lo que estaba pasando, hacer una lucha social, para cortar el narcotráfico. De esas madres viven dos: la vicepresidenta de la asociación, Adoración Carrera, y la presidenta, Carmen Avendaño, que aparece en la serie Fariña.

-¿Te gusta tabajar en la asociación?

-Me gusta. Llevo 11 años. Estuve trabajando mucho tiempo en el programa de viviendas y me gustó porque es un trabajo muy directo y reconfortante. Cuando comentas que trabajas con personas que consumen sustancias hay quien se piensa que son personas muy distintas a nosotras, que son personas violentas o con situaciones vitales muy marcadas, pero son personas que, debido a sus circunstancias vitales, empezaron a consumir y no pudieron salir de esa situación, por eso vinieron a Érguete reclamando ayuda.

-¿Van menores de edad?

-Sí, hay un programa específico. Si son menores vienen acompañados por alguna persona mayor de edad,normalmente sus padres u otro familiar directo, y vienen por la tarde porque normalmente están estudiando. (Ver entrevistas completas en www.farodaescola.es).