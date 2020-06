Sanidade pide pasar a fase 3 y con libertad de movilidad

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha presentado esta mañana la propuesta trasladada al Ministerio de Sanidad sobre las capacidades estratégicas sanitarias de Galicia para acceder a la fase 3 de la desescalada y en la que se solicita que se permita la movilidad en todo el territorio gallego.

"Hemos enviado una doble solicitud", ha dicho el conselleiro, en la que se reclaman el acceso a la siguiente fase y también se insiste en la movilidad interprovincial que es la principal reivindicación del Gobierno gallego.

De hecho, también ha revelado que la comunidad gallega vería con buenos ojos que se permitiesen las comunicaciones con otras comunidades u otros países siempre que estuviesen en las mismas fases epidemiológicas: "El flujo podría perfectamente permitirse", ha comentado el conselleiro. No obstante, como también ha precisado, esta posibilidad no compete a cada comunidad autónoma, sino que debe ser coordinada por el Gobierno central, de la misma forma que suya es la responsabilidad de limitar los movimientos entre territorios que no estén en la misma situación epidemiológica.

Según los datos revelados por Sanidade, en 306 concellos no ha habido ningún nuevo contagio en los últimos tres días. En 277 tampoco hubo en la última semana y en 229 no se registra ninguno nuevo desde hace 28 días.

La tasa de positivos continúa por debajo del 1% y desde la Xunta se asegura que no ha habido rebrote alguno de la pandemia en Galicia. "La posibilidad de que se escapen positivos es mínima y pequeña. Los casos cada vez están más concentrados en determinados territorios, como son las ciudades y su entorno", ha indicado el subdirector xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía de la Consellería de Sanidade, Xurxo Hervada Vidal.