Ni un muerto por Covid en 24 horas

Ni un muerto por Covid-19 en las últimas 24 horas en España. El Ministerio de Sanidad informó ayer, por primera vez desde que estallara la pandemia, de que ninguna persona había fallecido en la última jornada por coronavirus, con lo que los fallecidos se mantienen en 27.127, de los cuales 35 han perdido la vida en la última semana. De estas 35 defunciones, once corresponden a Cataluña; seis, a Castilla y León; cinco, a Extremadura; tres, a Comunidad Valenciana; dos, a La Rioja; dos, a Galicia; dos, a Aragón; una, a Andalucía; una, a Asturias; una, a Canarias y una, a Madrid, según informó ayer el Ministerio de Sanidad.

Además, el último balance arroja 71 nuevos contagios confirmados el domingo, el segundo día consecutivo por debajo de 100, con lo que el global se sitúa en 239.638. Según precisa Sanidad, el cálculo de este acumulado se basa en la suma de los confirmados por PCR hasta el 10 de mayo y, desde entonces, los arrojados por estas pruebas junto a los desvelados por test serológicos en el caso de pacientes con sintomatología compatible con el coronavirus.

"Hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer, lo cual es un dato muy, muy favorable", destacó este lunes en la rueda de prensa diaria el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha advertido, no obstante, de que el dato podría achacarse a "algún retraso" del fin de semana. En siete autonomías, además de Ceuta y Melilla, no han sufrido ninguna víctima mortal en esta última semana y otras como Andalucía o Asturias solo han presentado una.

En estos siete días se han registrado 2.760 positivos nuevos, la gran mayoría también en Madrid y Cataluña, de forma que el total ya asciende, según el cálculo de Sanidad, a 239.638 contagios. Precisamente ayer se cumplía una semana de vigencia del nuevo sistema de recopilación de datos para obtener una información individualizada en las comunidades, corregir series y eliminar duplicados, y el Ministerio avisa de que aún se está realizando "una validación individualizada de los casos, por lo que puede haber discrepancias" respecto a días previos, tanto de los positivos como de las hospitalizaciones, UCI y fallecidos.

Galicia, junto con Cantabria, Extremadura, Murcia, País Vasco y La Rioja tampoco han tenido nuevos contagios en la última semana.

Estos datos sitúan la tasa de incidencia acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) en 5,87, aunque con enormes diferencias según las autonomías: siendo Galicia la mejor situada, con sólo el 0,7 , mientras que en Ceuta se ha disparado al 24,77, en Cataluña es del 13,82 y en Castilla y León de 13, mientras que en Murcia es de 0,47, el 0,67 en Andalucía.

Y, echando la vista 14 días atrás, serían 6.524 los contagios confirmados, lo que sitúa la tasa de incidencia acumulada para el total de España en 13,87; también aquí las diferencias son notables, desde el 39,23 de Cataluña, el 33 de Ceuta, el 25,84 de Castilla y León o el 24,16 de Madrid al 1,59 de Andalucía y el 2,49 de Extremadura o el 2,89 de Galicia.

El nuevo balance cifra en 245 las hospitalizaciones producidas en siete días y en 123.879 las totales. La gran mayoría se han repartido entre Madrid (69), Cataluña (47) y Castilla y León (39).

De la misma forma, ya son 11.399 los pacientes que han requerido de cuidados intensivos, que aunque supone uno menos que la víspera, Sanidad cifra en 9 los nuevos enfermos ingresados en la UCI los últimos 7 días, tres de ellos en Castilla-La Mancha, dos en Castilla y León y uno en Andalucía, Canarias, Cataluña y Madrid. En el resto, ninguna.

En Galicia bajan los casos activos a 722 y en la UCI solo permanecen dos enfermos. Tras tres meses de pandemia, Galicia se acerca a la 'nueva normalidad' con cifras para la esperanza. En su última actualización, el Sergas ha comunicado que en la comunidad ya son 9.970 los recuperados del Covid-19, mientras que los casos activos descienden hasta los 722, diez menos que la víspera. De los aún infectados, 262 pertenecen al área sanitaria de Vigo; 162 a la de A Coruña; 135 a la de Santiago; 75 a la de Ourense; 40 a Lugo; 2 8 a la de Pontevedra y 20 a la de Ferrol. Del total, solo dos permanecen ingresados en la UCI, otras 32 personas se encuentran hospitalizadas en planta y 688 permanecen en sus domicilios bajo seguimiento. El número de muertes en Galicia no ha variado: 616, de las que 273 (44,3%) están vinculadas a centros residenciales.