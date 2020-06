Feijóo exige más vigilancia tras constatar la llegada a Galicia de visitantes de fuera

A pesar de que a los gallegos no les está permitido moverse libremente de una provincia a otra, hay personas de otras comunidades que incumplen las normas y se están desplazando a Galicia. Así lo alertó ayer el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, que señaló que algunos concellos les han avisado de la "notable presencia" de visitantes de fuera. "Nos preocupa porque eso fue mayoritariamente el inicio de los problemas que tuvimos en marzo", advirtió. Y, por esta razón, reclama al Gobierno que garantice "los controles en los accesos y vigile los incumplimientos".



El número de contagios en territorio gallego a día de hoy es prácticamente "residual" y a Feijóo le preocupa ahora que no se produzcan rebrotes, sobre todo cuando Galicia está a las puertas de unas elecciones. Tras la reunión de la Conferencia de Presidentes, el titular de la Xunta insistió en que no se debe adelantar la movilidad entre autonomías que se encuentran en distinta fase de la desescalada. Por el contrario, Galicia sí es partidaria de abrir los pasos fronterizos con Portugal y Asturias, que se encuentran en una situación epidemiológica similar.



El riesgo principal reside en la llegada de viajeros procedentes de Madrid, Barcelona o Castilla y León, que se encuentran todavía en la fase 1. El Gobierno prevé pedir el miércoles en el Congreso la última prórroga del Estado de Alarma que se prolongará así hasta el 21 de junio, pero a partir de esa fecha el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, explicó que "no hay otro instrumento para restringir la movilidad" entre autonomías, de manera que madrileños, barceloneses o castellano-leoneses podrían viajar a Galicia pese a no haber superado todavía las tres fases de la desescalada. "Lo que tendremos que hacer es reforzar el grado de cooperación", apuntó Sánchez.





EN DIRECTO

Sigue las noticias sobre la incidencia de la pandemia del Covid-19 en la comunidad

Rebrotes en otras provincias

De ahí que una de las propuestas que Feijóo trasladó durante la Conferencia de Presidentes fue la necesidad de que el Gobierno cuente con un. En Galicia, el titular de la Xunta explicó que el comité clínico del Sergas ya ha elaborado un protocolo para reaccionar ante un posible repunte de los contagios dentro de la comunidad.El jefe del Ejecutivo central se refirió también a la aparición de rebrotes en algunas provincias españolas y pidió a las comunidades que no bajen la guardia. En su opinión,y llamó "a la responsabilidad individual" de los ciudadanos.En cuanto alel Gobierno aboga por un relanzamiento "inmediato", tal y como señaló Sánchez, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se plantea abrir corredores sanitarios seguros que permitan que algunas comunidades puedan recibir ya viajeros extranjeros a mediados de junio. Feijóo eludió poner plazos a la apertura de fronteras para visitantes de otros países pero reclama garantías sanitarias.que acredite que las personas que entren en España no suponen riesgos ni tienen la enfermedad", propuso el mandatario gallego. Insistió en que el Gobierno debe tener un protocolo que regule la entrada de turistas. Feijóo propuso habilitar un "aplicativo informático unido a la historia clínica que permita conocer la trazabilidad de los viajeros" que lleguen a los aeropuertos españoles.Durante el transcurso de la Conferencia de Presidentes -la número doce desde el inicio de la crisis- Feijóo volvió a criticar que el Gobierno no no cuente todavía con un plan común para todo el Estado que establezca las. "No tiene sentido que el sistema educativo de cada comunidad vaya cada uno por un lado distinto", lamentó. Y reclamó que se celebre una conferencia de presidentes específica sobre educación Otro de los temas que el presidente de la Xunta puso sobre la mesa es laLos concellos gallegos han reclamado ya "instrucciones claras" para saber si estos festejos se pueden autorizar y en qué condiciones. Según avanzó el presidente gallego, Galicia llevará esta cuestión al próximo Consejo Interterritorial de Salud. "Hay inquietud entre cientos de empresas que se dedican a los eventos festivos ( orquestas , pirotecnias, negocios ambulantes) necesitan saber que va a ser de ellos en los próximos meses".