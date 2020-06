Galicia entra el lunes en la Fase 3 de la desescalada con movilidad entre provincias

Galicia se estrena el próximo lunes en la Fase 3 y última de la desescalada, lo que permitirá la movilidad entre provincias y pondrá fin a las limitaciones horarias en las actividades al aire libre.

De acuerdo al anuncio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno deja en manos de las propias comunidades las condiciones para gestionar esta fase de la desescalada, por lo que se espera que la Xunta las concrete en las próximas horas para que los ciudadanos sepan a qué atenerse a partir del lunes. Además de Galicia pasan a la Fase 3 Asturias, Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Navarra, Murcia, Canarias y País Vasco, algunas zonas de Cataluña, las provincias de Cuenca y Guadalajara y Melilla.

A la espera de las novedades que pueda introducir el Ejecutivo autonómico, el Boletín Oficial del Estado publicado el pasado 30 de mayo ya establecía las medidas de flexibilización aplicables a los territorios que entrasen en esta etapa de la desescalada de la crisis del coronavirus. A continuación, destacamos las principales:



| Reuniones de 20 personas y fin de las franjas horarias



En la Fase 3, el Gobierno ha eliminado las franjas horarias y permitirá reuniones de hasta un máximo de 20 personas en domicilios y al aire libre, si bien deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas, en particular, las relativas a los 2 metros de distancia mínima de seguridad.



| Bodas con 150 asistentes y entierros con 50 personas



Las bodas podrán celebrarse con un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 75 en espacios cerrados, siempre que no se supere el 75 por ciento del aforo del recinto. Los velatorios tienen un límite máximo de 50 personas al aire libre o 25 en espacios cerrados. También para los entierros se fija un máximo de 50 asistentes. Los lugares de culto, caso de las iglesias, no superarán el 75% de su aforo.



| Hostelería: apertura de barras y 50% de aforo



El pase a la Fase 3 permitirá el consumo en las barras en los locales, aunque con distancias de 2 metros entre personas y un aforo del 50% en el interior de los locales d e hostelería. En las terrazas se amplía el aforo al 75% de las mesas permitidas el año pasado en base a la licencia municipal.



| Gimnasios con 20 personas para cada clase grupal



Aquellos espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, actividades de animación o gimnasios, deberán ventilarse dos horas antes de su uso. Las clases grupales tendrán un máximo de 20 persona, entre las que se incluyen el monitor deportivo o bien el animador. Se respetarán los dos metros de distancia durante la actividad, y en el caso de no ser posible será indispensable el uso de mascarillas.



| Actividades de tiempo libre y campamentos



La próxima fase de la desescalada permitirá recuperar las actividades de tiempo libre y campamentos dirigidos a la población infantil y juvenil, siempre que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones de prevención e higiene del Ministerio de Sanidad. Si las actividades se llevan a cabo al aire libre, el número de participantes se limitará al 50% de la capacidad de las instalaciones, con un máximo de 200 participantes incluidos los monitores. Si se realizan en un espacio cerrado, se limitará el número de participantes a un tercio de la capacidad habitual, con un máximo de 80 participantes incluyendo los monitores.



| Casinos y locales de apuestas con 50 personas



La vuelta a la actividad de los casinos, establecimientos y locales de juego y apuestas, llegará también con la Fase 3, que Galicia espera poder iniciar a partir del 8 de junio si se cumplen las expectativas. La reapertura queda condicionada a que no se supere el 50% del aforo autorizado y que no haya más de 50 personas en el interior del local, incluyendo a los trabajadores. La disposición y uso de las máquinas deberán garantizar la distancia mínima de seguridad interpersonal de dos metros.



| Centros turísticos, acuarios zoológicos y atracciones



Los centros recreativos, zoológicos y acuarios podrán reabrir con el 50% de su aforo habitual. En el caso de las atracciones, el número de personas que podrán coincidir es un tercio del aforo. Se recomienda establecer un acceso diferenciado para la entrada y la salida y se instalarán sistemas que permitan el recuento de personas.



| Cines, teatros, auditorios, circos y espectáculos



La actividad de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares así como de recintos al aire libre podrá arrancar siempre que cuenten con butacas presagiadas y no superen la mitad del aforo autorizado. Si se trata de locales cerrados no podrán superar el 50% del aforo, ni reunir a más de 80 personas. Tratándose de actividades al aire libre el público permanecerá sentado y no podrá superar el 50% del aforo ni reunir a más de 800 personas.



| Todas las piscinas podrán abrir desde el lunes



Las piscinas e instalaciones deportivas cubiertas podrán ser utilizadas en toda España desde el lunes, incluso en las zonas en fase 1 de desescalada, siempre y cuando no haya contacto físico entre los usuarios, que mantendrán dos metros de distancia de seguridad, y se respete un aforo máximo del 30%.



| Museos, bibliotecas y actividad deportiva



Los museos, espectáculos culturales y bibliotecas abrirán con un aforo el 50%. A los museos podrán acudir grupos de hasta 20 personas. Los deportistas de liga no profesionales federadas, podrán entrenar de forma individualizada y en pequeños grupos, hasta 20 deportistas, evitando el contacto físico y manteniendo los dos metros de distancia.