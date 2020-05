Educación aclara que para titular en Bachillerato será preciso un 5 de media

Ahora que llega fin de curso y están aquí exámenes y notas, la Consellería de Educación acaba de difundir unas instrucciones que "amplían y concretan" aspectos de las que sacó hace un mes para indicar cómo debía desarrollarse el tercer trimestre. Lo hace, explica en el texto del documento, para puntualizar aspectos en lo que respecta a criterios de "evaluación, promoción y titulación" para el presente curso. Y una de las precisiones que hace es que para obtener el título de Bachillerato "la nota media de etapa debe ser igual o superior a 5", que está excluida la posibilidad de realizar exámenes presenciales ahora y que los alumnos que se decida que pueden promocionar con materias no superadas en ESO, FP Básica o Bachillerato tendrán derecho a presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre para poder recuperarlas.

Así consta en el documento difundido en el portal educativo a última hora de ayer, que recoge la nota media "igual o superior a 5" durante la etapa para titular en Bachillerato, una cuestión que la Xunta no explicitaba en su anterior consigna para finalizar el curso. En la instrucción recién colgada añade, como en la anterior, que los centros podrán flexibilizar de forma excepcional los criterios para la obtención del título "sin tener en consideración las limitaciones que afecten al número de materias no superadas" cuando el equipo docente considere que el alumno ha adquirido "suficientemente los objetivos generales de etapa que le permitan continuar su itinerario académico".

Para quienes no titulen, sino que promocionen, ya sean de ESO, Bachillerato o FP Básica, la Xunta establece que al margen de que la decisión de que pasen de curso se adopte por parte del equipo docente en junio o en septiembre, los alumnos que promocionen de un curso a otro dentro de la misma etapa con materias no superadas "tendrán derecho" a presentarse a septiembre para poder recuperar.

La Xunta añade que, en todo caso, los resultados de la convocatoria extraordinaria "no alterarán las decisiones de promoción que se hubieran adoptado en la evaluación final ordinaria". "Excepto", matizan, "que sean más favorables para el alumno". Señala que para estos efectos la situación de no presentado en la evaluación extraordinaria "equivaldrá a la calificación numérica obtenida para la misma materia en la evaluación ordinaria". En alusión a las pruebas de septiembre, la Xunta matiza que se realizarán de forma presencial o no presencial "en función de las condiciones sanitarias existentes" y que solo incluirán temario de los dos primeros trimestres.

Asimismo, la Xunta cierra la puerta a que ahora, a fin de curso, se puedan realizar exámenes presenciales. Los centros que las tengan previstas para "aumentar las oportunidades del alumnado para superar las materias pendientes o con evaluación negativa", solo podrán hacerlas de forma no presencial, a través del mismo mecanismo que estuviera utilizando el centro para comunicarse con su alumnado durante el proceso de teledocencia. Recuerda que las pruebas podrán ser sustituidas por la realización de trabajos o actividades "que permitan una evaluación objetiva" del alumno.