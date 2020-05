Los espacios expositivos salen de su letargo

Una visitante, en una de las salas del Museo do Mar.

Una visitante, en una de las salas del Museo do Mar. // Ricado Grobas

Hidrogeles, mamparas, recorridos señalizados, público con mascarilla, aforos reducidos -hasta un tercio de la capacidad- y nada de folletos impresos ni visitas guiadas. Al menos, de momento. Así están regresando a la actividad los museos gallegos tras dos meses de letargo debido al confinamiento. Los primeros centros museísticos en abrir fueron los dependientes de la Xunta de Galicia, como el Museo do Mar de Galicia en Vigo y el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) de Santiago, que lo hicieron ya la semana pasada.

El Museo do Mar, además, abrirá al público mañana su primera exposición tras la crisis sanitaria. Será "Blanquísima su presencia", del artista cubano-vigués Nelson Villalobos, que será inaugurada esta tarde con un pequeño acto al que acudirá el pintor, que durante este confinamiento realizó en su casa-estudio de Vigo un mural para esta muestra, cuya inauguración quedó en el aire por el estado de alarma. Lo mismo sucedió con "Caosmos", la exposición que dedica el CGAC al pintor vigués Antón Patiño, uno de los cofundadores del movimiento Atlántica, aplazada por la emergencia sanitaria.

A pesar de que en la fase 1 estaba permitida su apertura, otros museos han preferido esperar un poco más y preparan su vuelta para el 2 de junio. Este es el caso del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, MARCO, y del de Pontevedra, que ultiman los detalles para su próxima reapertura. Así, los trabajadores de los centros expositivos apuran los trabajos de instalación de señalizaciones, indicadores de distanciamiento, mamparas de protección en espacios como los mostradores de recepción y otras medidas de seguridad para recibir a los primeros visitantes tras el paréntesis forzoso. En el MARCO, el uso del ascensor queda limitado a una persona, exceptuando que se trate del acompañante de una persona con discapacidad, y no se permitirá la entrada de bolsos de mano con un tamaño superior a los 30x30 centímetros. En este centro, el público podrá reencontrarse con las exposiciones "No, aún no?", de Yolanda Herranz Pascual, y "Espacios y encuadramientos", de Manuel Colmeiro, que podrán visitarse en el horario habitual de este espacio.

También el museo provincial reabrirá el próximo martes con la prolongación de las dos muestras que se exponían en el momento en el que se decretó el estado de alarma por el coronavirus: "Debuxantas" y la dedicada a Leopoldo Nóvoa.

El personal de Afundación también trabaja para abrir "próximamente" las salas que tiene en las siete principales ciudades de Galicia con la "máximas garantías para trabajadores y visitantes", explican desde la fundación. La intención de la entidad es abrir de forma simultánea si no todos, sí la mayoría de sus espacios expositivos, para lo que tiene que adecuar exposiciones de muy distinta índole, como por ejemplo, "Nuestro planeta", inaugurada el pasado 3 de marzo en Vigo, y que contiene elementos interactivos.

Durante esta fase de la desescalada, los museos tampoco podrán recibir visitantes de otras provincias gallegas, por lo que las exposiciones se circunscribirán al ámbito local. Tampoco podrán ofrecer visitas guiadas ni podrán tocarse las piezas ni otros elementos. Los centros, por su parte, reforzarán los servicios de limpieza para mantener desinfectadas las instalaciones en todo momento.