Galicia abrirá el lunes el plazo de inscripción a las oposiciones de Educación aplazadas por el Covid-19

La Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional ha anunciado este martes que el lunes de la próxima semana abrirá la inscripción para la Oferta Pública de Empleo (OPE) aplazada por la pandemia del coronavirus con dudas sobre la posibilidad de acumular las plazas con las del año próximo, como se había anunciado.



El director general de Centros e Recursos Humanos de la Consellería, José Manuel Pinal, en el marco de la mesa sectorial de la enseñanza no universitaria les ha explicado a los sindicatos que, según la Xunta, iniciar el proceso esta es la opción más segura para garantizar la totalidad de las plazas de la convocatoria aplazada.







Al respecto, en un comunicado insisten en que el Ministerio de Educación remitió hoy mismo una explicación de la modificación del Real Decreto 276/2007 referente a la posibilidad de acumular las plazas de las OPEs de 2020 y 2021 pero queSegún el Ejecutivo gallego, en la explicación se apunta que la propuesta de modificación del proyecto de real decreto en tramitación hecha por la Consellería no sería suficiente para acumular las plazas de las ofertas de 2020 y 2021 "pues precisa cobertura de rango legal en la ley de presupuestos para el próximo ejercicio" algo que no depende del Ministerio de Educación , sino del Gobierno y las Cortes Generales.Ante esta situación,legales sobre el incremento de plazas y tachan la decisión de contradictoria."La contradicción es total: se afirma que no hay seguridad jurídica absoluta aunque abran la inscripción pero deciden hacerlo. Es obvio que la fecha electoral del 12 de julio lo condiciona todo", afirma el sindicato en un comunicado tras la reunión en la que se ha acordado consultar a la Asesoría Xurídica Central da Xunta , por parte de la Consellería, la legalidad del incremento de la OPE.