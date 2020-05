Las guarderías esperan a que la Xunta decida su reapertura

Los institutos, aunque con escasa asistencia, han abierto hoy sus puertas. Mientras, las guarderías siguen pendientes de la decisión definitiva de la Xunta. La Consellería de Política Social se ha reunido con el sector este lunes para abordar la apertura de los centros para menores de tres años, en un encuentro en el que tanto entidades públicas como privadas han coincidido en que, de producirse, esta no debería ser hasta después de concluir el plan de desescalada.



Con la entrada de Galicia en la segunda fase del proceso, la comunidad autónoma tiene la potestad de decidir sobre la apertura de los diferentes centros educativos y las escuelas infantiles, aunque de momento la Xunta no ha desvelado sus planes para los menores de 0 a 3 años.



Política Social "reflexionará" al respecto tras escuchar este lunes al sector y comunicará una decisión, según han trasladado responsables de estos centros a Europa Press, esta misma semana.



A la espera de que el Gobierno gallego haga pública su postura, todo parece indicar que las guarderías no abrirán en esta segunda fase y no lo harán antes de concluir el plan de desescalada, es decir, antes del 22 de junio.





Protocolos y formación

Las escuelas han trasladado a la Xunta un consenso al respecto de esta cuestión: sería precipitado en pleno proceso de relajación de las restricciones de movilidad y de observación de la evolución del coronavirus.No obstante, una parte de los centros opta por abrir ya a finales de junio y el mes de julio, mientras que otra prefiere esperar al mes de septiembre.Beatriz Iglesias, de la Asociación Galega de Escolas Infantís (Agadei), ha defendido la primera posibilidad, con el fin de que los centros puedan arrancar "ya en normalidad" y "empezar a trabajar poco a poco".Para Agadei, va a existir "el mismo problema" a la ahora de atender a niños ahora que en el mes de septiembre, ante la previsión de que se tengan que mantener los equipos de protección como las mascarillas y las medidas de seguridad.Las guarderías privadas defienden la fecha del día 22 de junio tanto para recuperar esta atención como por los servicios complementarios que se prestan en muchas de estas escuelas.Otra de las opiniones del sector, sobre todo desde la parte pública, opta por esperar hasta septiembre por la falta de condiciones para abrir y de protocolos por parte de la Administración."La cosa quedó un poco en el aire", señala Iglesias, quien ha añadido que la Xunta se comprometió a trasladarles un protocolo de medidas de seguridad y a facilitar formación a las escuelas para trabajar en condiciones con los equipos de protección individual.