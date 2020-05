Valencia cancela definitivamente las Fallas de 2020

A falta de que finalice la reunión entre el ayuntamiento y las entidades falleras, ya queda aceptado por asentimiento y resignación: las condiciones sanitarias no permiten la celebración de las Fallas con un mínimo de garantías. Por ello, los festejos quedan, definitivamente, cancelados y se trasladan, tal como ha sucedido con otras fiestas, a su edición de 2021. La reunión aún no ha finalizado, pero el sentimiento mayoritario es que no hay ningún indicativo que aconseje su celebración en julio, tal como estaba previsto.

Quedan anulados los festejos que restaban por celebrar, los monumentos no se destruirán, sino que permanecerán guardados a la espera de un plan de viabilidad que garantice la continuidad como oficio de los artistas falleros.

Valencia ya ha tomado una decisión y es la de cancelar las Fallas de 2020. No habrá fallas en julio tal y como se propuso hace dos meses cuando se decretó el estado de alarma y se suspendieron las fiestas como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Este miércoles, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, se ha reunido en el Ayuntamiento de Valencia con el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, y los agentes de la fiesta para revisar el acuerdo que se firmó cuando se suspendieron las fallas el pasado mes de marzo. En esta reunión se ha llegado a la conclusión que las Fallas de Valencia 2020 se cancelan y no se celebrarán hasta el próximo año 2021.

Este martes se produjo un giro en lo que respecta a la celebración de las grandes fiestas populares de la Comunidad Valenciana. En cuestión de una hora, tanto Alicante como Castellón cancelaron sus respectivas fiestas, las Hogueras y la Magdalena de 2020, algo que ponía en un compromiso la celebración de las fiestas josefínas valencianas de este año.

Las grandes juntas locales de fallas como Burriana, Gandía y Torrent también tomaban la decisión de suspender sus fallas de este año. A día de hoy, muchas localidades valencianas han pospuesto sus fallas para después del verano y otras todavía no tienen fecha.



Unas fallas en julio

El pasado 10 de marzo se tomaba la decisión del aplazamiento de las Fallas 2020 a julio de este mismo año cuando la pandemia del coronavirus diera un respiro y se levantara el estado de alarma. Mucho ha pasado desde entonces. En aquella comperecencia en El Palau, el presidente de la Genelitat, Ximo Puig, acompañado por parte del Consell señaló que lo "más conveniente" era aplazar las fiestas.

Fue una decisión tomada acorde con los informes de Sanidad, que desaconsejaban la celebración de las fiestas. Este miércoles, dos meses después, se toma la decision de anularlas hasta el próximo año.



Hogueras y Madgalena, canceladas

Las Hogueras de Alicante también se aplazaron y en un primer momento se tomó la decisión de aplazarlas a septiembre, sin embargo en la reunión mantenida este martes entre el ayuntamiento y los agentes de la fiesta se llegó a la consclusión que lo mejor era suspenderla. A lo largo de la tarde, Castellón, que optó por celebrar las fiestas en octubre, tomó la misma decisión de anular sus fiestas y emplazar la celebración a 2021.