Mandolinas y bouzoukis cantan a la memoria de Ricardo Carvalho Calero

Ricardo Carvalho Calero, a quien este año se le dedica el Día das Letras Galegas, ya tiene su propio himno, un tema que ha compuesto el cantautor quirogués Samuel Soto Macía desde su confinamiento en su casa, en Vigo. Es la segunda ocasión en la que este músico, que hace canción gallega, dedica un tema al homenajeado del 17 de mayo. Ya el pasado año, compuso una canción como tributo a Antonio Fraguas y asegura que Carvalho Calero no será tampoco el último.

"Compuse este segundo tema tras el éxito del primero y porque hubo gente que me lo sugirió, y ahora me siento como en la obligación moral de continuar con lo que ya parece una costumbre", explica el músico.

El videoclip del tema dedicado a Ricardo Carvalho Calero ha superado ya las 5.000 reproducciones en el perfil de Facebook de su autor y se aproxima a las 600 en su cuenta de Youtube desde que lo subió hace cuatro días. La hija del homenajeado, Victoria Carballo-Calero Ramos, es una de las personas que lo han compartido en sus redes sociales. El de Fraguas, que fue el primer tema que lanzó el solitario, superó las 20.000 reproducciones, por lo que Soto espera poder al menos igualar esta cifra con esta nueva canción.

"Ese tema fue banda sonora en muchos colegios de Galicia. Muchos profesores lo utilizaron para que los niños aprendieran quién era a través de la letra, y espero que este año lo sea también. De hecho, sé que en algunos centros lo va a ser", comenta. En esta ocasión, la canción viajará de forma virtual hasta los escolares gallegos para acercarles la figura y la obra del filólogo y escritor gallego.

Según Soto, la idea de componer un tema dedicado a Carvalho Calero era anterior a la crisis del coronavirus, aunque finalmente ha sido gestado durante el confinamiento. Sin embargo, las circunstancias especiales provocadas por el Covid-19 no han afectado al tema, según su compositor. "Me ha salido un tema muy alegre. Es una canción tradicional gallega, pero no dejar de ser una rumba alegre y con un toque portugués", reconoce.

Según Soto, este toque portugués hace referencia al hermanamiento de Carvalho con el país vecino a través de la lengua -el homenajeado del Día das Letras Galegas fue miembro de la Academia de las Ciencias de Lisboa y miembro de honor de la Associaçom Galega da Língua- y se lo aportan las mandolinas, uno de los instrumentos que pueden escucharse en este tema, junto con el bouzouki o buzuki, instrumento griego de ocho cuerdas del que es especialista.

"Es un instrumento que acompaña muy bien a la música tradicional y que es el que usaba el grupo R.E.M. y el que caracterizada su música", explica.

La letra del estribillo es lo primero que suele componer Soto. "Una vez que tengo el estribillo y que soy consciente de que escuchándolo dos veces se te queda, hago ya todo: música, letra y arreglos", explica el músico, que trabaja con Queiman y Pousa, es bouzoukista de Sondeseu, músico y vocalista en Ardentía y acompaña sobre el escenario al gaiteiro Isidro Vidal. El videoclip del tema ha sido grabado por el propio Soto, con el salón de casa como principal escenario.