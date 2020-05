Los parques de bolas y empresas de campamentos se quejan de que carecen de fecha para abrir

Las empresas dedicadas al ocio infantil como parques de bolas y campamentos desconocen cuándo podrán empezar a prestar servicio. Se quejan de que en ninguna de las fases de la desescalada del confinamiento -decretado para luchar con el nuevo coronavirus- se esclarece cuándo podrían comenzar a operar. Por ello, alrededor de medio centenar de estas firmas de Galicia han decidido unirse vía whatsapp para mantenerse informadas y hacer fuerza en plataforma para hacer llegar su mensaje.

"Este es un sector del que no se habla. La preocupación es si podremos hacer frente a los gastos tras tantas semanas de parón; está todo en el aire", explica la portavoz, Yolanda Guimeráns. En su caso, gerenta un parque de bolas en Cangas que antes de la crisis del Covid-19 era un negocio rentable.

"En estos momentos, estoy tirando de ahorros (para pagar el alquiler del local, entre otras cosas). De momento, puedo; pero tengo miedo de gastar todo y que llegue julio o septiembre y no pueda abrir. Entonces, me quedaría sin negocio y sin dinero. No quiero gastar los ahorros y que no sirva de nada porque ¿y si llega enero y seguimos sin abrir?", explica esta pequeña empresaria.

Otras compañías no han podido aguantar como ha sido el caso de un parque de bolas en Moaña. "Han tenido que cerrar y vender las cosas que tenían", lamenta.

Por ello, Guimeráns y el resto de propietarios en la plataforma piden a la Administración que establezca una fecha para su apertura. Una vez conocida, cada empresario estudiaría su situación y decidiría qué hacer.

"No sabemos qué medidas habrá por ejemplo para celebrar cumpleaños. El empleo del ozono no está aconsejado. Pero queremos dar confianza a los padres, por lo que queremos saber qué hacer para que todo esté desinfectado", añade Guimeráns.

Las compañías que se encargan de ofertar campamentos para niños y jóvenes tampoco tienen un panorama mejor, lamentan desde la plataforma. Y urgen a conocer cuánto antes si podrán ofrecer sus actividades este verano.