Médicos de trabajo desaconsejan el uso de las mascarillas FFP2 y FFP3 entre la población

Las sociedades científicas nacionales de Medicina del trabajo (AEEMT, ANMTAS, SEMST, SESLAP) han emitido una nota informativa en relación al uso de las mascarillas por parte de la población general con el fin de aclarar "informaciones confusas" sobre su utilidad. De este modo, indican que las mascarillas de protección respiratoria que filtran (FPP2 y FPP3) "solo son necesarias para proteger frente a aerosoles". Así, tal y como establecen los procedimientos vigentes del Ministerio de Sanidad de España y la propia OMS, el empleo de unas mascarillas u otras se recomienda en función del modo de transmisión y de la actividad que se realiza. También apuntan que "según el mecanismo de transmisión del virus, las mascarillas durante su uso pueden contaminarse por las gotas o por el contacto y al reutilizarse son nueva fuente de contaminación".

De este modo, entre sus recomendaciones, subrayan que "las mascarillas con filtro FFP2 no son adecuadas para su empleo por la población general y menos durante días ya que, además de no ser las recomendadas, si se usan de forma continuada tienen riesgo de contaminación y podrían ser un elemento de transmisión del virus". Así, apuntan que "las mascarillas quirúrgicas son adecuadas para los profesionales sanitarios en aquellos procedimientos que no generan aerosoles", por lo que recomendar este tipo de mascarillas a la población general carece de evidencia científica y es contradictorio con las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales y más aún en situaciones en las que podría haber escasez para los centros sanitarios. De este modo, solicitan a las autoridades sanitarias del Estado y de las comunidades autónomas que sigan sus propias recomendaciones para "evitar confusión entre los ciudadanos y los profesionales sanitarios, evitando campañas que no se ajustan a las evidencias científicas actuales".