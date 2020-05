El Gobierno autoriza reabrir concesionarios y viajar a segundas residencias en la provincia

Galicia, al igual que media población de España, inicia mañana el tránsito hacia la denominada "nueva normalidad" con el paso a la fase 1 de la desescalada, un estadio de quince días de duración que relaja las restricciones impuestas y amplía significativamente la categoría y el número de actividades comerciales que pueden abrir, así como la libertad con la que se pueden mover los ciudadanos -por norma general dentro de la provincia- para hacer compras, practicar deporte, asistir a actos culturales, trabajar o reunirse con otras personas, familiares o amigos para tomar algo o comer, ya sea en una terraza o en el domicilio particular, con el límite, eso sí, de 10 asistentes.

El BOE publicó ayer una larga orden del Ministerio de Sanidad, de 47 artículos, donde se detalla lo que se puede hacer en los territorios de la fase 1, introduciendo algunas novedades -alguna nada más conocerse la propia orden a la que modifica- como la autorización para abrir al público concesionarios de coches o para desplazarse y pernoctar en segundas residencias, en el monte, la aldea o la playa, pero siempre que esté dentro de la misma provincia.

Segundas residencias

En la orden del BOE publicada ayer no se contemplaba la posibilidad de viajar a segundas residencias, dado que se trata de una opción reservada para la fase 2, y el Gobierno así lo defendió a primera hora de la mañana. Pero pocas horas después, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmó en rueda de prensa que sí era posible viajar a segundas residencias y pernoctar en ellas siempre que estuvieran dentro de la misma provincia, generando confusión ante dos informaciones contradictorias emitidas desde el propio Ejecutivo en un muy corto periodo de tiempo.

Moncloa aclaró posteriormente que el Ministerio de Sanidad volvió a examinar la regulación y confirmó la interpretación de que "sí es posible trasladarse a segundas residencias dentro de la misma provincia o zonas que pasen el lunes a la Fase 1, al igual que está permitido el desplazamiento a hoteles y alojamientos turísticos", resolviendo así la aparente paradoja de poder pernoctar en un hotel o un alojamiento turístico, pero no en una segunda residencia dentro de la misma provincia.

Concesionarios e ITV

El sector de la automoción, con todo el empuje económico que tiene en Galicia, es uno de los más damnificados por la crisis sanitaria. La reapertura de los concesionarios no estaba prevista inicialmente en el diseño de la desescalada, pero se ha recogido en la orden ministerial. Podrán abrir al público para vender coches, pero eso sí, mediante la utilización de la cita previa. La misma regulación se aplica a las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) y los centros de jardinería y viveros de plantas "sea cual fuere su superficie de exposición", así como las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal.

Esta decisión respecto a los concesionarios ya había sido confirmada al sector por parte del Ministerio de Industria y solo faltaba su comunicación oficial. Los que abran deberán al menos dos veces al día proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones.

Reuniones sociales

Familias y amigos podrán volver a juntarse, pero con algunas limitaciones. Se podrá reunir en las casas o en terrazas de los bares, pero en un grupo de 10 personas como máximo. Eso sí, estos encuentros tendrán que producirse dentro de la misma provincia.

Para estas visitas o reuniones no será de aplicación las franjas horarias, que seguirán vigentes pero sólo para la práctica del deporte físico y los paseos con el fin de regularlos y evitar en la medida de lo posible la coincidencia entre diferentes grupos de edad. Así, se podrá ir a consumir a una terraza o visitar a amigos y familiares a cualquier hora del día (en el caso del establecimiento, siempre que esté abierto).

Movilidad provincial

El movimiento de los ciudadanos queda limitado a la circunscripción provincial, en la que una persona se puede desplazar libremente para realizar las actividades permitidas, ya sea para una reunión social, hacer la compra, practicar deporte o tomar algo en una terraza. No importa que esté a más de un kilómetro. La circulación entre provincias no está permitida por norma general y solo se puede hacer por motivos sanitarios, laborales, profesionales, empresariales, de retorno al domicilio, cuidado de personas mayores o discapacitados y otras causas de fuerza mayor.

Y para las personas vulnerables, esto es, los mayores de edad o con patologías previas, se aplica la libertad de movimiento dentro de la provincia siempre y cuando su situación clínica lo permita tras consultar con un médico.

Teletrabajo

El Gobierno continúa en su apuesta por el teletrabajo y establece rigurosos criterios para todos los casos en que los empleados tengan que acudir a la empresa. Deberán guardar las distancias de seguridad, establecer turnos para no provocar aglomeraciones dentro de las instalaciones y en el acceso, disponer de material para la limpieza de las manos o facilitar equipos de protección individual.

Queda suspendida la identificación de los trabajadores mediante sistemas de huella digital y en el caso de que usen uniforme, este deberá ser lavado diariamente a una temperatura de entre 60 y 90 grados. Si hay ascensores, se aconseja no usarlos y si se hace, en cada viaje solo podrá ir una persona.

Bares y restaurantes

Los restaurantes y bares podrán reabrir, pero solo las terrazas al aire libre. El aforo máximo será del 50%, pero garantizando una distancia de seguridad de dos metros entre las mesas En una o en una agrupación de mesas, el límite estará en diez personas.

Aún así, las limitaciones son muchas. Se evitará el uso de cartas de uso común y no se repartirán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros o aceiteras. Además, se priorizará todo lo que tenga que ver con un solo uso para poder desecharlo, como manteles.

Comercios

Los comercios minoristas con superficie igual o inferior a 400 menos cuadrados y los mercadillos -esos últimos con autorización previa municipal- pueden reabrir a partir de mañana. Sin embargo, quedan fuera de esta autorización los que se encuentren dentro de centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior.

En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes, operar con solo el 30% del aforo permitido y en los locales comerciales en los que no sea posible mantener esa separación, se autoriza únicamente la permanencia dentro del local de un solo cliente. Además, se deberá habilitar un horario especial para personas mayores de 65 años.

En los comercios no se pondrán a disposición de los clientes productos de prueba como cosméticos o productos de perfumería, mientras que los probadores deberán utilizarse por una única persona y limpiarse y desinfectarse después de su uso. Además, en el caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, ésta se deberá higienizar, al igual que las devoluciones de prendas que realicen los clientes.

Hoteles

Los hoteles y establecimientos turísticos podrán retomar su actividad el turismo activo y de naturaleza. Se permiten los servicios de restauración y cafetería cuando sea necesario, y exclusivamente a los clientes hospedados, aunque no podrán prestarse en las zonas comunes, que permanecerán cerradas al público y a los clientes. Las condiciones de higiene y desinfección son muy exigentes.

Franjas horarias

El Gobierno ha dado libertad a las comunidades autónomas para aplicar cambios en las franjas horarias de salida de niños, personas mayores y deportistas. Podrán adelantarlas o retrasarlas con un margen de dos horas en su territorio, siempre y cuando no se incremente su duración total, que seguirán siendo la misma para toda España.

Sin caza ni pesca deportiva

El Ministerio de Sanidad ha excluido la caza y la pesca deportiva de la fase 1 de la desescalada. Estas actividades no se encuentran comprendidas dentro de la habilitación para poder realizar deporte individual no profesional. Se trata de una restricción que la Xunta tilda de "agravio totalmente injustificado" y que condena por haberse enterado ayer a través del BOE.

Las consellerías de Mar y de Medio Ambiente remitieron ayer una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para pedirle explicaciones sobre la prohibición de la pesca fluvial y marítima en la fase 1, ya que entienden que debía permitirse la pesca deportiva debido a la "facilidad" para guardar las distancias en su práctica y a que "no hay un solo argumento sanitario" que justifique es negativa. De hecho, la Xunta la había autorizado esta semana.

Culto religioso

Se reabren los lugares de culto religioso, pero con duras condiciones. Las misas deberán ser cortas y los asistentes tendrán usar mascarillas con carácter general, no habrá contacto personal y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. Tampoco habrá distribución de objetos, libros o folletos, no se podrá tocar o besar objetos de devoción u otros que habitualmente se manejen y no habrá coros. Todo ello, manteniendo un aforo del 30% y una distancia de seguridad de al menos un metro, que deberá estar publicado en un lugar visible del templo.

Velatorios

Los velatorio se podrán realizar en todo tipo de instalaciones con un límite de 15 personas en espacios abiertos y 10 en sitios cerrados.

Otras regulaciones

A las bibliotecas está permitido ir a recoger y devolver libros, pero no pasar horas estudiando. Los museos abrirán con solo un tercio del aforo, pero sin actividades ni material complementarios. Se autoriza a los establecimientos a organizar actos y espectáculos culturales al aire libre con un tercio de su aforo, aunque en lugares cerrados, no podrá haber más de treinta personas en total. Las universidades y los centros de enseñanza no obligatoria también podrán abrir sus instalaciones, pero solo para realizar tareas de desinfección y de acondicionamiento. También podrán abrir los establecimientos de venta de loterías y apuestas.