El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "cogestione" con las comunidades la renta mínima vital, de modo que las ayudas autonómicas "se amplíen en cuantía o beneficiarios" con aportaciones del Estado sin que ello implique "duplicar prestaciones y sistemas". Así se lo ha trasladado a Sánchez durante la videoconferencia en la que participa, por noveno domingo consecutivo, junto al resto de presidentes autonómicos para abordar la pandemia del Covid-19.



La renta mínima vital es una prestación no contributiva que otorgará la Seguridad Social, probablemente a lo largo del mes de junio, para cubrir las necesidades básicas de las familias con menor nivel de ingresos y que no estará ligada a una contraprestación ni social ni laboral por parte del perceptor. El objetivo de la medida es combatir la pobreza y la exclusión social en un momento en el que es previsible que la situación se agrave por el impacto que está teniendo la crisis sanitaria en en la economía.



Feijóo, según informan fuentes de la Xunta, ha mostrado de nuevo su "desacuerdo" con los criterios de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones, por lo que ha solicitado "que se modifiquen". El Ejecutivo autonómico quiere que la población ajustada -cuando se calcula el coste efectivo de los servicios en función de la dispersión, la extensión territorial o el envejecimiento- tenga más peso en los parámetros que se siguen para distribuir el dinero.





EN DIRECTO

Sigue las noticias sobre la incidencia de la pandemia del Covid-19 en la comunidad

Además, el presidente gallego ha incidido en que se conozca "con anticipación qué deben hacer" administraciones, ciudadanos y empresas de cara a la fase 1 de la desescalada en la que entra Galicia. Así, ha reiterado que se conozcan "cuanto antes" los criterios que deben seguir los distintos territorios para avanzar en las fases del desconfinamiento.Asimismo, Feijóo ha demandado que se permita la, como ya lo hicieron las consellerías de Mar y de Medio Ambiente este fin de semana, y se ha interesado por la reapertura de más pasos fronterizos entre Galicia y Portugal.En el plano de los, explican las mismas fuentes, Feijóo ha indicado "que es imposible" que el lunes reabran los centros atención diurna a mayores y personas con discapacidad, como recogió este sábado el BOE.También ha puesto el foco en la necesidad de "avanzar" en las directrices dede cara al próximo curso y ha anunciado que la comunidad gallega "regulará las directrices para residenicas".En vista de la reapertura este lunes del comercio sin cita previa, el presidente de la Xunta ha mostrado ante Sánchez sus "dudas" sobre los sistemas para controlar los aforos y ha propuesta que lospuedan abrir si limitan el espacio a esa misma superficie.Finalmente, Feijóo ha vuelto a criticar el mantenimiento "sine die" del estado de alarma y ha abogado por que España se dote "de un sistema de emergencia sanitaria" que tenga rango de ley orgánica.