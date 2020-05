Enrique Varela Ramos: "La de 'blanco, tienes coronavirus' es una frase que escuchas con frecuencia en la calle"

Puede que lo primero que nos venga a la cabeza al pensar en la Covid-19 en África sean los ya famosos sepultureros bailarines de Ghana, estrellas de los memes de humor negro de esta pandemia, pero que nada tienen que ver con ella. Sin embargo, la situación no es para bromas. La OMS acaba de advertir que, si no se frena el coronavirus, hasta 190.000 personas pueden morir de Covid-19 en África este año. La cifra de hospitalizaciones podría llegar a los 5,5 millones en un continente con solo nueve camas de UCI por cada millón de habitantes y donde el sida es endémico.

El joven vigués Enrique Varela ha decidido permanecer en la República Democrática del Congo (RDC), el segundo país más extenso de África y uno de los más pobres del mundo, y que pese a ello -o quizá justamente por esa razón- tomó medidas con gran prontitud, clausurando actos y edificios y obligando al uso de mascarillas sin que hubiera aún fallecidos. Ahora tiene unas cifras de muertos (30) y casos activos (768) casi insignificantes para sus 84 millones de habitantes. Pero todo podría empeorar en un país que estaba a punto de erradicar el ébola cuando llegó esta pandemia, y donde perviven prejuicios y carencias que impiden que parte de los congoleños puedan respetar las medidas de distancia social.

- ¿Por qué ha decidido quedarse en RDC? ¿Tenía la opción de volver a España? ¿Se planteó en algún momento regresar?

-He decidido quedarme en la RDC porque sigo trabajando con (prácticamente) normalidad y porque la situación aquí parece que no es tan grave como en Europa. Y digo parece porque hay mucha incertidumbre respecto a la fiabilidad del número de casos... Así, aunque muchos expatriados decidieron volverse y las embajadas facilitaron vuelos de regreso. En ningún momento me planteé dejar el trabajo aquí y volver a unas circunstancias sociales mucho más complicadas en España.

- ¿Cómo está la situación donde vive? ¿Qué restricciones hay por el Covid-19?

-Yo vivo a las afueras de Kinshasa, en el barrio de Mont-Ngafula, y aquí la situación está tranquila con respecto al centro de la ciudad, que es el único lugar que está verdaderamente "confinado". Desde hace unas semanas es obligatorio el uso de mascarilla en el país, y su incumplimiento acarrea una multa de 5000 francos (2,5 euros). El transporte (taxis, motos, minibuses) también está siendo controlado, pasando de 3 a 2 personas en la moto, 5 (o más) a 4 en el taxi, y (todos los que quepan) a 11 en el minibús. Esto responde a que la gran mayoría de las personas no pueden quedarse en su casa confinados: necesitan salir para vender y poder comer.

- El 18 de marzo, solo 8 días después del primer caso reportado y 4 días antes de la primera muerte, se cerraron los colegios, universidades, bares, restaurantes, iglesias... Y se prohibieron las reuniones de más de 20 personas. ¿Se tomaron medidas a tiempo en RDC por la experiencia del ébola o porque la situación precaria de la sanidad así lo exigía?

-Quizá la rápida respuesta gubernamental se mueva en las dos direcciones. Por un lado, la gestión del ébola en RDC ha provocado, sobre todo en el este del país, la adquisición de una gran experiencia de respuesta frente a crisis sanitarias. Pero a esta experiencia también hay que sumarle la consciencia de la fragilidad del sistema de sanidad congoleño. Estos dos factores tan distintos quizá sean una explicación de la velocidad de la respuesta en un país que, en otras muchas cosas, es realmente lento.

- El país estaba a punto de vencer la epidemia de ébola. ¿Se teme que la pandemia de coronavirus eche a perder esta lucha?

-A mediados de abril se anunció un nuevo caso de ébola en la región de Beni. Sin embargo, la situación ha mejorado mucho en los últimos meses, prueba de ello es que se estuvo a punto de declarar el fin de la epidemia. Actualmente, sólo hay casos en la zona de Beni de las 29 zonas afectadas desde 2018. La sensación en Kinshasa es el Covid-19 no tendría que influir en la gestión del ébola... Pero quizá esta pregunta la tendría que responder alguien que estuviese en el terreno en el este de la RDC y ver si la crisis del Covid-19 ha influido en la gestión y fondos de la pandemia del ébola. Simplemente hay que recordar que entre Kinshasa (noroeste del país) y Beni (este del país), hay más de 2.500 kilómetros por carretera.

- ¿Es cierto que parte de la población de RDC cree que el Covid-19 es una enfermedad solo de blancos?

-"Mundele corona" [en idioma lingala, algo así como "blanco, tienes el coronavirus"] es una frase que escuchas con frecuencia en la calle. Aunque la verdad es que me la repetían más al principio, cuando los primeros casos de coronavirus que llegaron a RDC eran de personas que venían del extranjero. Desde que se ha visto que también afecta a los congoleños, la actitud creo que ha cambiado. Sin embargo, en las conversaciones diarias muchas veces los congoleños aluden a que el calor, los medicamentos contra la malaria o la juventud son factores que juegan a favor del continente africano respecto a Europa.

- Se trata de un país enorme, con cuatro veces la superficie de España y casi el doble de su población. ¿Se puede decir que la epidemia del Covid-19 se reduce casi exclusivamente a Kinshasa?

-De acuerdo con los datos de la OMS en la RDC, el 95,6% de los casos de Covid-19 se encuentran en la provincia de Kinshasa, por lo que sí podríamos decir que se reduce casi exclusivamente a Kinshasa.

- ¿Cuándo regresará a Vigo?

-Mi idea es volver en diciembre, para pasar la Navidad con mi familia. Hasta entonces, ¡a conocer, aprender y disfrutar de este maravilloso país!