La directora de Salud Pública de Madrid dimite tras pedir Ayuso entrar en fase 1

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, dimitió ayer de su cargo un día después de que el Gobierno regional decidiera pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase uno de la desescalada -lo solicitó formalmente ayer-, a pesar de presentar el mayor impacto de la pandemia de España y del debate que generó en el seno del Ejecutivo autonómico.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de la Laguna, Yolanda Fuentes fue nombrada directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en septiembre de 2019.

El Gobierno regional de coalición entre PP y Ciudadanos presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso no aclaró los motivos de su dimisión, confirmada tras el debate interno en el Ejecutivo. Díaz Ayuso consideraba que Madrid todavía tenía que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs), defendía que la región está preparada para pasar a la fase 1 ya que tiene "un sistema sanitario robusto", informa Efe.

Díaz Ayuso reconoció ayer no haber hablado con Fuentes, que, informa Europa Press, era partidaria de mantener a Madrid en la fase 0, que limita la movilidad social y la actividad económica. Secundan esa opinión sindicatos sanitarios como Satse y Amyts, que consideran "precipitado" ese movimiento.

"No he tenido ocasión de hablar con ella, he estado ahora mismo cerrando una reunión que tenía con Atención Primaria para analizar la situación actual del Covid-19 y cómo nos íbamos a enfrentar al mismo las próximas semanas, pero hoy es un día bueno para nosotros porque hemos reorientado la Consejería de Sanidad", declaró la presidenta autonómica a Cuatro.

"No, no he hablado con ella pero sí sé lo que quiero hacer en Madrid y es poner al frente a los mejores", añadió en la citada entrevista Ayuso, criticada por un supuesto aliado como el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, miembro de Cs. Este aseguró que "nunca" habría pensado en decir que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "ha sido más sensato", pues Cataluña se mantiene en la fase cero.

La Comunidad de Madrid ya cuenta con sucesor de Fuentes. El exdirector del hospital temporal de Ifema, Antonio Zapatero, se pondrá al frente de la dirección general de Salud Pública, según informó mediante un comunicado.

Además, al ser designado también viceconsejero de Salud Pública se encargará desde esta nueva viceconsejería de aplicar una estrategia enfocada en la evolución de residencias de mayores y de toda la coordinación socio-sanitaria en la región.

El exdirector médico del hospital temporal del recinto ferial de Ifema de Madrid será una "pieza clave" en la estrategia de la crisis sanitaria de la región, la desescalada o la realización de estudios epidemiológicos.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, desempeñaba actualmente su labor profesional como jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada.