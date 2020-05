Consulte aquí las localidades que pasan a tener libertad horaria en Galicia

La mitad de la población de Galicia está hoy algo más cerca de la "nueva normalidad". Desde este viernes 1'27 millones de gallegos pueden salir a pasear sin atenerse a las franjas horarias decretadas en el estado de alarma. El cambio de criterio corresponde a una rectificación del Gobierno central a instancias de la Xunta, que pidió aplicar las restricciones de los paseos por núcleo de población y no por ayuntamiento dada la realidad demográfica de la comunidad.



Así, a los 410.000 vecinos de los concellos pequeños, que estos días ya pudieron salir a pasear sin franjas horarias, se les suman ahora algo más de 866.000 habitantes de hasta 1.428 parroquias que pese a que sus ayuntamientos superan los 5.000 habitantes, su separación de los cascos urbanos permiten mantener las distancias de seguridad. Aquí puede buscar si es el caso de su localidad.







No obstante, en un comunicado, el Gobierno autonómico advierte de que la lista está sujeta a cambios y pasa la pelota a los ayuntamientos, que podrán aplicar o no las franjas horarias en función de la separación de sus núcleos urbanos. "Se entiende que los alcaldes son los mejores conocedores para adoptar las decisiones oportunas", justifican desde la Xunta.





Según indican, los regidores, incluidas en esta lista, siempre que "no guarden una mínima separación con los cascos urbanos" como consecuencia de haber sido "absorbidos" por la expansión urbanística.De igual forma, la Xunta señala que los municipiosen aquellos "núcleos que, aún perteneciendo a parroquias de más de 5.000 habitantes "estén lo suficientemente separados del resto de la población".