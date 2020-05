Pasillos de sentido único, entre las medidas recomendadas para la vuelta al trabajo presencial

Definir pasillos de sentido único, de modo que los empleados no se encuentren de frente, es una de las sencillas medidas que propone el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y epidemiólogo Francisco Caamaño Isorna para un desconfinamiento más seguro en esta crisis de la Covid-19. Esta medida es una de las propuestas de la Xunta de Galicia para sus instalaciones.

El experto remarca la importancia "fundamental" de mantener la distancia social y del "lavado sistemático y meticuloso de manos" con jabón o gel hidroalcohólico. De esta forma se podrá realizar el paulatino regreso al trabajo presencial de una forma más segura.

El epidemiólogo gallego recuerda que "el riesgo cero no existe", y apunta que la medida fundamental, también en el lugar de trabajo, es la distancia social y el lavado de manos. En cuanto a las mascarillas, explica que si uno puede mantenerse a dos metros de los demás, no son necesarias, pero que "si no se pueden garantizar esos dos metros, debemos usarlas".

Además, la desinfección de manos es otro elemento clave en la realización de la jornada laboral. "El gel desinfectante debe ser omnipresente en la oficina como un elemento más, en la entrada de cada unidad, en cada oficina, en cada pasillo, en cada sala de espera ...", dice el profesor de la USC, que no considera que el uso de guantes sea indispensable, ya que "el guante se convierte en nuestra piel".

Una de las recomendaciones al compartir espacio con otras personas es tener mucho cuidado en los diferentes accesos al espacio de trabajo. "La puerta del edificio debe ser automática o estar permanentemente abierta, para evitar así tocar la manija. Lo mismo debe suceder con las puertas de las diferentes oficinas, si no hay razón de peso, deben estar abiertas. En la medida de lo posible, debe evitarse el uso del ascensor, y recuperar, por el contrario, el uso de las escaleras", explica el epidemiólogo gallego.

En esta línea, el modo de uso de los pasillos también podría cambiar. "En las oficinas podemos definir corredores unidireccionales para evitar cruzarnos de frente. Son medidas diversas y simples", dice. Los baños tampoco escapan a las medidas de prevención. "Deberíamos lavarnos las manos de manera sistemática y meticulosa antes y después de ir al baño. Idealmente, el grifo debe tener un sistema de apertura y cierre con el pie", continúa el profesor.

Al final del día, las medidas de precaución continúan en casa, especialmente con respecto a la ropa que hemos empleado. "La recomendación es lavar la ropa entre 60 y 90 grados. Una buena opción puede ser usar algún uniforme, una bata o un protector guardapolvos exterior, ya que será más fácil de gestionar", concluye Francisco Caamaño, antes de apuntar que el teletrabajo "es una excelente opción mientras no tenemos una vacuna".