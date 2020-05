Médicos recomiendan duplicar la distancia de seguridad al hacer deporte

Médicos han incidido en la necesidad de respetar las medidas de seguridad durante las salidas para pasear y hacer deporte que se permitirán desde este sábado y, en el segundo caso, han recomendado duplicar la distancia interpersonal establecida.



En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEGM) en Galicia, Carlos Bastida, ha explicado que se recomienda incrementar la distancia interpersonal al hacer ejercicio hasta los cuatro metros dado que la respiración fuerte aumenta las posibilidades de contagio. Además, ha abogado por que el uso de las mascarillas sea obligatorio y ha insistido en la necesidad de extremar la higiene de las manos.





Salidas de adultos

En ese sentido, el presidente del Consejo Gallego de Colegios Médicos, Isidro Lago, ha explicado que, "al forzar la respiración, se expulsa más cantidad de aire" que contiene gotas de transmisión. Además,"dado que el desconfinamiento se va a realizar sin saber qué parte de la población esta infectada". También ha sugerido la utilización de guantes para las personas que vayan a tocar alguna superficie en el exterior debido a que estas pueden ser una fuente de contagio.Del mismo modo, el presidente de la Sociedad Gallega de Medicina Interna (Sogami), Javier de la Fuente, ha señalado la importancia de la utilización de mascarillas para salir a la calle y ha insistido en la necesidad de respetar las distancias de seguridad.Asimismo, esta semana, los técnicos de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade han vuelto a hacer un llamamiento a respetar las recomendaciones consensuadas entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidade. Así, han recordado que se aconseja adoptar medidas de autoprotección y limitación de la diseminación del virus que se aplican para evitar infecciones respiratorias.De este modo, han incidido en la necesidad de extremar la higiene de las manos, especialmente después de toser o sonarse, y de cubrirse la nariz y la boca con un paño al toser o estornudar. También han señalado la importancia de evitar tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos.En concreto, los adultos gallegos podrán abandonar sus domicilios para hacer deporte de modo individual o pasear junto a una persona con la que convivan desde este sábado a primera hora de la mañana ( de 6,00 a 10,00 horas) y al final de la tarde (de 20,00 a 23,00 horas), unas franjas horarias que no se aplicarán en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Segunda medida de alivio

Así, los paseos podrán realizarse de modo individual o con otra persona durante una hora y, como máximo, a 1 kilómetro del domicilio, y los deportistas podrán realizar ejercicio sin limitación horaria dentro de su término municipal.El horario de los paseos permitidos para los menores de 14 años estará comprendido entre las 12,00 y las 19,00 horas (hasta este momento se podían realizar entre las 9,00 y las 21,00 horas). Además, las personas mayores de 70 años o dependientes que precisen de la compañía de cuidadores podrán salir entre las 10,00 y las 12,00 horas y entre las 19,00 y 20,00 horas.Precisamente la Xunta fue uno de los gobiernos autonómicos que propuso ordenar las salidas a la calle de la población en franjas horarias por tramos de edad similares. Así, planteaba reservar la primera hora de la mañana y la última hora de la tarde para que las personas de entre 14 y 70 años pudiesen pasear y hacer ejercicio y que niños y mayores de 70 años saliesen en la parte central del día.Ante esta situación, el presidente de la Sociedad Gallega de Medicina Internaen la comunidad dada la reducción de la tasa de contagios registrada en las últimas semanas. Además, ha valorado que se hayan autorizado las salidas y ha destacado que resultan importantes, en especial, para la movilidad de las personas mayores.Asimismo, el presidente de SEMG Galicia ha planteado la posibilidad de que se "flexibilicen" los horarios de las salidas para adaptarlas a las jornadas laborales y ha apostado por que las condiciones sean "más permisivas" en algunas zonas de acuerdo con la incidencia del virus. Aunque ha señalado que todavía no se dispone de resultados sobre cómo ha afectado la COVID-19 a las distintas localidades, este facultativo ha apuntado que los centros de salud disponen de información sobre las incidencias que puede facilitar la toma de decisiones en esa línea.La SEMG también ha destacado las ventajas de permitir las salidas para facilitar la exposición a la luz solar, ya que, según ha advertido, "unos bajos niveles de vitamina D influirían en el sistema inmune, debilitándolo y, por tanto, dificultando la defensa frente a los agentes externos, como el coronavirus ".En concreto, esta será la segunda medida de alivio adoptada por el Gobierno central después de que se permitiese salir a los niños desde el 26 de abril con ciertas restricciones. Los menores de 14 años han podido abandonar sus viviendas acompañados de un adulto durante una hora al día y, como máximo, a una distancia de 1 kilómetro de su domicilio durante los últimos días.No obstante, algunas madres padres han percibido rechazo de sus hijos a abandonar sus viviendas para salir a la calle que ha sido achacado a un miedo al contagio. Sobre este punto, la vicepresidenta de la sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología de Galicia, Ana María Ulloa, ha relacionado esta situación con el hecho de que se pasase a explicar a los niños la importancia de no abandonar el domicilio "durante un periodo largo" a educarlos para salir de un modo diferente al que lo hacían antes del confinamiento.En esta línea, esta psicóloga ha instado a los padres a reflexionar sobre su estado de ánimo respecto a estas salidas dado que su percepción de las mismas puede influir en sus hijos. También ha indicado que los más pequeños han podido imaginarse el virus "como un monstruo", por lo que resulta conveniente que los padres les transmitan confianza y los calmen. Así, ha propuesto incidir en el hecho de queAsimismo, Ana María Ulloa ha llamado a los padres a hablar con los niños para conocer sus preocupaciones respecto a la salida para aportar la información precisa para tranquilizarlos. Así, ha abogado por permitir que los pequeños expresen cómo se han sentido después de los paseos y por acudir a profesionales si el miedo persiste después de realizarlos. Adicionalmente, ha señalado que mediante Internet se puede acceder a distintos recursos, como cuentos, para enseñar a los menores a gestionar el miedo.A ese respecto, la presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria (Agapap), Amparo Rodríguez,"hasta que se sientan preparados y confiados" para ello, aunque ha considerado que los casos de menores que han expresado su rechazo a salir son cada vez menores. Así, ha recomendado "no transmitirles angustia" y ha destacado la capacidad de adaptación de este colectivo a las distintas circunstancias. También ha llamado a explicarles la situación mediante un discurso adaptado a su edad.