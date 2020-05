La cifra de profesionales sanitarios contagiados supera los 41.000 casos

Solo en un día las estadísticas del Ministerio de Sanidad suman más de 1.200 profesionales sanitarios infectados más, por lo que en total la cifra de trabajadores de la sanidad afectados por el coronavirus asciende ya a 41.239. El director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, ha atribuido el mayor número de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus a que se están haciendo "un número importante" de pruebas, tanto test PCR como pruebas serológicas, entre los integrantes de este colectivo. También indicó que en trabajadores sanitarios las pruebas se hacen "con más frecuencia" porque son necesarios para que el sistema "funcione correctamente".

Así lo indicó al responder por qué el número de nuevos sanitarios infectados (1.253, según Efe) supera al de nuevos positivos, 1.175. El doctor Simón destacó que los sanitarios "son un grupo particular, un colectivo de alto interés, de trabajadores esenciales" en el control de la epidemia y, por lo tanto, "también se están haciendo un número importante de pruebas".

Además, algunos iniciaron síntomas "hace bastante tiempo", por lo que, en sus palabras, "no son nuevos casos un gran número de ellos". "Ese mayor número de nuevos profesionales no representa nuevos profesionales infectados, sino que se infectaron en su momento", concretó. "No son personas que hayan iniciado síntomas recientemente, sino que son casos antiguo que se han analizado a posteriori", subrayó.

Si los profesionales sanitarios son un colectivo especialmente golpeado por la nueva enfermedad –de hecho, suponen casi uno de cada cinco contagios confirmados en el país–, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, trasladaba ayer que entre sus agentes hay 1.011 contagiados por el coronavirus y otros 806 aislados por prevención.

No obstante, su trabajo no ha terminado, sino que "va a ser de nuevo fundamental" en la desescalada con competencias que en próximas semanas van a ser determinantes, como puede ser la vigilancia de las vías interurbanas, explicó la alto cargo.

Gámez expuso estos datos en el pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil, que analizó ayer en exclusiva la afección de la Covid-19 sobre este cuerpo y que arrancó con un minuto de silencio por los ocho agentes fallecidos por el virus y otros dos por otros motivos durante esta crisis sanitaria.

"Nunca se ha dudado y ante la más mínima sospecha de enfermedad se les ha indicado que permanecieran en casa, y solo bajo criterio médico han vuelto a la actividad", explicó sobre los contagiados y los integrantes del cuerpo en cuarentena después de realizar entre los agentes 12.400 test. Además informó de que la Guardia Civil repartió entre sus miembros casi tres millones de mascarillas, unos 2,6 millones de guantes y 42.000 unidades de gel hidroalcohólico.