La Xunta espera que Galicia "pueda avanzar más rápido" en la desescalada

La Xunta ha recibido con cierta esperanza el plan de desescalada anunciado esta tarde por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Esperamos que Galicia pueda avanzar más rápido [que otros territorios más afectados por el coronavirus] y esperamos que el Gobierno sea objetivo" a la hora de aplicar las fases de vuelta a la nueva normalidad, ha enfatizado el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda.



En declaraciones a Ser Galicia, Rueda, que ha criticado la poca claridad con la que, a su juicio, se ha expresado Sánchez, ha remarcado que espera que se logre con las comunidades una coordinación" que auguró "difícil". En todo caso, se ha mostrado cauto a falta de conocer más detalles sobres los planes concretos del Gobierno, pero sí ha lamentado que el criterio territorial sea el de la provincia, y no el de las áreas sanitarias, como pedía la Xunta. Sánchez, en su rueda de prensa, comentó que ese criterio podría variar.



El vicepresidente ha valorado que el día 11, con medidas de seguridad estrictas, se puedan reabrir los comercios, tal y como reclamaba la Xunta. No obstante, ha asegurado que el Ejecutivo central no está aportando los Equipos de Protección Individual y mascarillas necesarios para la vuelta a la actividad.



Preguntado sobre la posible celebración de las elecciones autonómicas en julio, si Galicia va superando las distintas fases y a finales de junio entra en la "nueva normalidad", Rueda ha insistido en el argumento de que esa cuestión no está en la agenda del Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. "Cuando todo esté encarrillado", ha comentado.





