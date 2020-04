Sanz: "Todos los días echo de menos a mis padres"

Alejandro Sanz visitó el domingo el programa de 'El transistor' con José Ramón de la Morena y dejó varios titulares. El artista se abría en cuerpo y alma. De lo más sentimental, siempre lleva a sus padres en el recuerdo: "Va a hacer 14 años que falleció mi padre. A mis viejos les echo de menos todos los días, cada vez que me dan un premio o estoy en un gran concierto".

Por su padre es amante del fútbol pero no lo fue hasta que este fallecía: "Yo soy futbolero. No lo era hasta que mi padre falleció. Él era súper futbolero".

"Mi madre nunca quiso saber a qué me dedicaba. Ella no quería que nadie supiera que era mi madre. Yo le puse una peluquería. Se dio cuenta cuando la llevé al Vicente Calderóna un concierto. "Yo canto muy apretado y ella se preocupaba cada vez que lo hacía por si me salía un gallo".