Explosión de cuentos, dibujos y vídeos en pleno confinamiento

Con la suspensión de las clases, escritores y la Unidad de Divulgación del CSIC se animaron a realizar unos vídeos con lecturas, ejercicios y conceptos de ciencias para acompañar a los escolares en esta etapa de confinamiento. En este contexto, Faro da Escola (proyecto en el que participan este año 67 centros educativos) planteó a los niños y niñas que quisieran la elaboración y envío de cuentos, poesías, vídeos o cualquier tipo de actividad artística y creativa que desearan.

Y llegaron, efectivamente, trabajos de escolares desde sus casas. Desde vídeos con mensajes de esperanza y en señal de agradecimiento a todas las personas que ayudan para hacer frente al coronavirus hasta dibujos o poesías. También cuentos, como los del alumnado del Colegio Divino Salvador. Incluso algún profesor se animó y redactó una historia o una obra de teatro para compartir con el resto de alumnado y colegios.

Las creaciones enviadas por los escolares están expuestas en el espacio www.farodaescola.es. También se puede acceder a través del portal www.faroeduca.es. Todos los vídeos y cuentos están disponibles para todo el público. (el correo para enviar más trabajos es escola@farodevigo.es).

Contenta ou non, quedo na casa

Son unha nena pequena

e de súpeto un día na escola,

dixéronme ben seria

que non volvera nin de broma.

Tele, radio e moita casa,

ese é o plan do virus,

internet e deberes con salsa

para atopar un antivirus.

Resulta que non é sinxelo,

meu pai non me leva ao parque,

non pode moverse con xeito,

ata que un tal "Pedro" o mande.

Unha videochamada facemos ao día,

non hai moitas novidades,

pero a miña nai que non vexo en días,

di que no Cunqueiro ten a raudales.

Ela axuda aos enfermos,

que nestes días hai a centos,

uns días aplaudimos contentos

e outros días con lamentos.

En nome dos meus amigos:

"Queremos voltar a xogar"

nunca pensamos que este virus,

nos podería separar.

Poesía de María Pereira Noya 5º de Primaria. Colexio Don Bosco

Cousas do verán: a balea Emma

Un día na praia, un neno chamado Mauro avistou unha balea azul que non paraba de chiar. Mauro quería ver que lle pasaba. Colleu a barca inchable e foi remando ata a balea. Mauro é un neno de nove anos e gústalle moito a praia. Preguntoulle á balea como se chamaba e a balea soprou e saíu un chorro de auga cara o aire que poñía Emma. A balea era moi grande e fermosa. Emma díxolle ao neno que a súa nai estaba atrapada cunha rede. Despois o neno foi dicirllo aos seus pais. Co seu submarino foron ata alí e cunhas tixolas rachou a rede e a nai de Emma saíu 'sa e salva'. Despois dun tempo a balea Emma voltou xunto ao neno e co chorro de auga debuxou un corazón dándolle as grazas por salvar a súa nai. A balea deu un salto e o neno dixo: "a iso eu chámolle un 'chapoteo' de verán".

Conto de Aarón miranda // 6º primaria. Divino Savador