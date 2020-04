Tomás Camacho: "Nuestros estudios de seroprevalencia dan un 7% de inmunizados en el área de Vigo"

Ha batallado durante un mes y medio contra el Covid-19 desde el hospital vigués Vithas Fátima, y ahora ve la luz al final del túnel. El médico gallego Tomás Camacho, especialista en Toxicología y Análisis Clínicos, es uno de los divulgadores científicos más conocidos de España. En la madrugada de ayer fue primer t rending topic en Twitter por sus comentarios sobre el coronavirus en el programa de YouTube Milenio Live, conducido por Iker Jiménez y la periodista gallega Carmen Porter. En él mostró el telescopio de Leeuwenhoek, considerado el primero de la humanidad, y cuya increíble historia publicó FARO hace un lustro. Mostrando una admirable honradez intelectual, reconoció su error al haber considerado en febrero en Cuarto Milenio que con el nuevo coronavirus pasaría algo similar a lo que ocurrió con el SARS, que se contuvo a tiempo. Poco después supo de la gravedad del Covid-19.

Camacho advierte que la seroprevalencia del área de Vigo ronda el 7%, lo cual convierte a la población en más vulnerable a una segunda ola del coronavirus en otoño. "Es preocupante, porque el 93% de la población no tiene anticuerpos -apunta-, y si no cumplimos con la distancia social y las mascarillas... Ahora estoy mirando por la ventana y veo a dos personas hablando sin la distancia de seguridad y sin mascarillas. Hay que recordarles a estas personas la importancia de las medidas de distancia social", subraya.

Resumimos los principales puntos de la conversación que FARO mantuvo ayer con este eminente científico gallego afincado en Vigo.

| La historia del SARS que no se repitió. "Al principio pensé que esto iba a ser como el SARS y el MERS. El SARS apareció en noviembre de 2002 y en julio de 2003 desapareció. No se ha vuelto a saber nada. Antes tenía esperanza con el calor, pero ya no. El comportamiento de este coronavirus es de una agresividad tremenda. Cuando veía las publicaciones de China me fijaba en que era un cuadro viral asintomático en un 80%, pero luego ves los enfermos, el otro 20%, con sus factores de riesgo... Es un cuadro severo con muchas implicaciones".

| La salida de los niños a la calle. "Tiene que hacerse con mucha prudencia. Un adulto se pone una mascarilla, pero con un niño hay que tener cierto control, por que si va a jugar... Es como las gafas, cuando empiezan a jugar se les caen".

| El dato desconocido de los asintomáticos. "Tenemos una laguna, saber cuántos asintomáticos hay. En otros cuadros víricos, la carga viral empieza a subir con la sintomatología. Con el Covid-19, la carga viral del primer día de síntomas ya es muy alta, 100 millones de partículas víricas por mililitro. Si el día que empiezas con tos tienes esa carga viral, eso significa que 48 horas antes tienes casi la misma y eres un asintomático que está propagando el virus. Por eso las medidas de prevención son tan importantes. Incluidas las mascarillas, que son algo fundamental, aunque ha habido muchas dudas, es evidente. Han sido muy efectivas, se ha visto en Corea del Sur y en Japón".

| Estudio de seroprevalencia. "El estudio de seroprevalencia es capital. Tenemos [en Vithas Fátima] uno muy limitado del área de Vigo, con alrededor de 300 pacientes. Ya enviamos los datos a la Xunta. Tiene un sesgo importante, porque muchos análisis se hicieron en el entorno donde ha habido algún positivo. Siempre hay posibilidades de que se den más positivos. Y a día de hoy hemos detectado un 7% de seropositividad. Intuyo que el dato que maneja la Xunta es incluso más bajo. A nivel nacional se va a hacer con 60.400 personas, y la Xunta ya lo está haciendo en los centros de salud con un número mucho mayor al nuestro, y nos dará el dato con exactitud. Si tenemos un porcentaje bajo significa que puede haber un rebrote".

| Inmunidad de rebaño. "En algunas zonas de China dicen que tienen un 76% de seroprevalencia. Es la inmunidad de rebaño, como una vacunación: na no circula el virus. Nunca se vacuna al 100% de la población, siempre hay alguien que queda fuera. Pero si se vacuna al 90%, lo más probable es que si me encuentro a alguien por la calle, esa persona estará inmunizada, y ahí se cortará la transmisión. Eso es la inmunidad de rebaño, que solo se consigue con la vacuna o si todo el mundo ha pasado la enfermedad. Es lo que pretendía Boris Johnson, pero con una enfermedad como esta no es posible".

| Mortalidad. "De todos los que ingresan en UCI con Covid-19, prácticamente el 50% están falleciendo. Son pacientes con muchas complicaciones y la enfermedad tiene cuadros muy severos: coagulación intravascular, shock séptico...".

| Tres fases del Covid-19. "Hay una fase virémica, en la que se queda un 80% de la población infectada: fiebre, tos, cansancio... Hay otro 20% que entra en la fase de neumonía, que en muchos casos es muy importante. Un 5% evolucionan a síndrome respiratorio, coagulación vascular diseminada y shock séptico. Es una enfermedad procoagulante. Los dermatólogos han observado lesiones muy características en los dedos, como sabañones, que en realidad son microtrombos. Cuando empieza la segunda fase hay que poner eparina para evitar los coágulos. Produce trombosis a nivel pulmonar, infartos de miocardio, infartos renales, cerebrales... Es un cuadro que afecta fundamentalmente a los pulmones, pero también al sistema nervioso central y al corazón, provocando una miocardiopatía, y esa es una de las razones por las que los pacientes hipertensos y con insuficiencia cardiaca tienen más riesgo. Y el virus puede llegar al centro respiratorio del cerebro y el paciente fallece".

| Los test PCR. "Corea tiene una tecnología muy avanzada, tienen muchos equipos, son fabricantes y han podido hacer muchísimos test al azar. Han encontrado muchos asintomáticos. Técnicamente, la dotación que posee el Álvaro Cunqueiro es altísima. Tienen un equipo robótico y pueden hacer un número muy alto de test. Pero toda infraestructura tiene un límite. Ahora hay un nuevo protocolo que obliga a hacer PCR antes de todas las intervenciones quirúrgicas".

| La inmunidad de quien ha pasado el Covid-19. "Todos quienes han padecido la infección por SARS-CoV-2 tienen anticuerpos. Algunos tienen 40.000 y otros 40, pero todos los tienen. Y es lógico pensar que esos anticuerpos son neutralizantes. Cuando fue el SARS, los anticuerpos duraron entre 7 y 8 años. Es un tiempo más que suficiente, porque antes se encontrará una vacuna".

| China "ha engañado mucho". "Los estudios de seroprevalencia entre embarazadas en la ciudad de Nueva York muestran que el 13,6% da positivo. Si son ciertos los datos de China, las cuentas no salen. Pongamos Wuhan y que hubiera un 70% de personas que se infectaron con el coronavirus, que se considera inmunidad de rebaño. Pues son 12 millones que han pasado la enfermedad. La mortalidad es, mínimo, un 1 por ciento, por lo que en China tiene que haber habido, como mínimo, 120.000 muertos. No entendemos que haya 3.000 y pico muertos en China y que, de repente, hace una semana, aparecieran 1.500 más. Esto es una opinión muy personal. Pero que los datos de China no sean reales ha influido en la reacción de Europa. Hemos cometido errores, pero los datos de China chirrían. ¿El virus está diseminado por todo el mundo, pero en China solo está localizado en un área concreta? Y ahora parece que van a cerrar otra zona de China...".

| La importancia de hacer autopsias. "Los informes que hay son de Italia. En España hubo que adaptar los protocolos. Dado el número de fallecidos en determinadas comunidades se ha producido una saturación y se ha intentado evitar hacer autopsias por el riesgo de contagio. La autopsia aporta información de muchos órganos. Por ejemplo, esas imágenes de los chinos que han aparecido con la piel negra: puede ser por un efecto secundario de la hidroxicloroquina, que estimula los melanocitos; o por trombos en las glándulas suprarrenales; o por un nivel altísimo de hierro que afecta al hígado y produce hemocromatosis, que causa pigmentación".

| Hidroxicloroquina. "Impide la replicación del virus porque cambia el pH celular. Para desarrollarse, el virus necesita un pH ácido, y este fármaco lo hace alcalino".

| El futuro. "La enfermedad ha generado mucho estrés y hay profesionales que han vivido experiencias tremendas. Esto pasará factura, pero tengo esperanza. La incidencia ha bajado mucho después del confinamiento. Debemos ser conscientes de que las medidas que hay que tomar son fundamentales: mascarillas, distancia social, lavado de manos... Todo va a ser diferente cuando salgamos".