Bulos, fake news y niños.

Es tal la cantidad de noticias falsas que estamos consumiendo que ya se habla de un nuevo término: infodemia, el cual hace referencia a la sobrecarga de información, bulos, noticias falsas, rumores... en definitiva, desinformación que recibimos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de este problema y ha señalado que para contrarrestar el efecto de estos bulos hay que llenar Internet de hechos y ciencia.

Las redes sociales han aumentado la expansión de este tipo de contenidos falsos, que se comparten millones de veces, llegando a muchísima gente y haciendo muchísimo daño. Es por esta razón que preparar a nuestros hijos para un uso responsable de estas es imprescindible. No importa la edad que tengan. Conocer los peligros y virtudes de las tecnologías es sinónimo de educar a personas cívicas, que respetan a otros, incluso detrás de una pantalla.

En este vídeo, Lucía Galán (Lucía, mi pediatra) propone algunas claves para conseguir un uso responsable en las redes sociales y evitar comportamientos erróneos en nuestros hijos.

Claves para conseguir que nuestros hijos e hijas hagan un uso responsable de las nuevas tecnologías:

- Ayuda a tus hijos desde pequeños a identificar bulos, no esperes a la adolescencia

Muchas veces esperamos a hablar con nuestros hijos de determinados temas porque creemos que aún no les conciernen. En este tema, cuanto antes empecemos, mejor. Ellos son nativos digitales, las nuevas tecnologías forman parte de su vida desde prácticamente el momento de su nacimiento. Si esperamos, corremos el riesgo de llegar demasiado tarde.

- Repítele que no todo lo que lee en Internet es cierto

Parece una obviedad, pero no lo es. Tienen que interiorizar este mensaje para que, cuando lean algo de lo que desconocen la fuente, desconfíen, activen el interruptor del pensamiento crítico y contrasten la información.

- Incúlcale que no debe difundir noticias sin estar seguro de su veracidad

Ellos no son solo responsables de filtrar esas noticias y no creérselas, también son responsables de no difundirlas para así, cortar la cadena.

- Ayúdale a saber identificar fuentes fiables

Seguramente no entiendan el concepto de fuente fiable. Explícasela, ayúdale a identificarlas. De esta forma, si alguna vez tú no estás a su lado para desmentir una información, ellos sabrán hacerlo solos.

- Repítele que nunca hay que reírse del diferente, exígele respeto hacia todo ser humano

Las redes sociales han ampliado las fronteras en las que tenía lugar el bullying. Hasta hace unos años, el acoso escolar se producía en las aulas. Ahora, con las nuevas tecnologías, sigue en las redes sociales y grupos de Whatsapp. Enséñale que la solidaridad y el respeto también se tiene en las redes sociales, que nunca debe utilizarlas para insultar, acosar o atacar a alguien.

- Da ejemplo

El uso que nuestros hijos hagan de las redes sociales dependerá mucho del que hagamos nosotros. Como decía María Teresa de Calcuta, "no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te están observando constantemente".