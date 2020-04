Sanidad trabaja para que "las medidas de alivio" lleguen "cuanto antes" a las personas mayores

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció ayer en el Congreso el esfuerzo que están realizando en esta crisis sanitaria las personas mayores y ha asegurado que su departamento está trabajando para que "las medidas de alivio" lleguen también a este colectivo "cuanto antes".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad de la Cámara baja, el ministro tuvo palabras de agradecimiento para toda la población que se encuentra confinada en sus casas desde hace mes y medio como consecuencia de la pandemia y, en este sentido, ha tenido un mensaje especial para los ancianos. "Quiero dirigirme a la población mayor: sé que su confinamiento es aún más estricto que el resto y que están preocupados por su salud", dijo. También ha destacado que la mayoría está pasando "dificultades" por no poder estar junto a familiares y amigos y ha señalado que es consciente de que a muchos les "aflige la incertidumbre".

"Tengo que decirles que nos queda una etapa dura y hay que actuar con prudencia, pero cada día estamos más cerca y lo conseguiremos", declaró. En este sentido, ha anunciado que Sanidad trabaja para que las medidas de alivio de este confinamiento "lleguen también a los mayores" lo "antes posible" y "con todas las garantías de seguridad" necesarias ante la crisis.

Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que, antes de iniciar el desconfinamiento por el Covid-19 en España, se debería garantizar que todas las comunidades autónomas tienen capacidad para detectar, aislar y rastrear todos los casos y sus contagios. Según el experto, esta situación se podría cumplir en "al menos alrededor de dos semanas".

Simón habló ayer acerca de la importancia del R0 en las medidas de desescalada; es decir, el número de personas que un positivo por Covid-19 infecta directamente. "El número de reproducción tiene que estar por supuesto claramente por debajo de uno", dijo, apuntando que se debe garantizar que al menos en todas las comunidades autónomas cada paciente no transmite el virus a más de una persona.

Sin embargo, ha avanzado que este no puede ser el único criterio para fijar la desescalada: "También el número bruto de casos que se siguen detectando y las capacidades de las CCAA. Hay que garantizar capacidad asistencial suficiente en caso de brotes epidémicos nuevos, capacidad de detectar de forma muy precoz cualquier posible inicio de esos brotes y capacidad suficiente para detectar, aislar y dar seguimiento de casos y sus contactos".