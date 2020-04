Robles: "Lloro cuando llego a casa porque esto es muy duro"

"Lloro cuando llego a casa porque esto es muy duro", confesó la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien reconoció que le afectan los "momentos de mucho dolor" que está dejando la epidemia del coronavirus en España. "

Robles se expresaba así en una entrevista en Telemadrid, un día después de su emotivo discurso en el cierre de la morgue del Palacio de Hielo de Madrid, que le reportó numerosos elogios en redes sociales. En esa intervención, la dirigente socialista aseguró: "No es un consuelo, pero les puedo decir que quienes han estado en este Palacio no han estado solos" y expuso que los militares han estado junto a los fallecidos, han acompañado los féretros, han guardado respeto e incluso rezado una oración cuando sabían que era una persona creyente.

Robles ayer volvió a elogiar la "humanidad" de los militares en unos "momentos durísimos". "Un día, en Ifema, veía los féretros y yo les decía: 'Cuídelos'. Y ellos (los militares) me decían que eran sus soldados. No lo olvidaré nunca", comentó.

Para la ministra de Defensa, el "drama" provocado por el Covid-19 ha "puesto de relieve lo que es España, sus sanitarios y sus ciudadanos", que cada día "salen a aplaudir" a los balcones.

Por otro lado, la ministra aseguró que el Gobierno debe ser "humilde" y reconocer sus fallos aunque también pidió a la oposición utilizar "los errores para avanzar y no" como un "instrumento de crítica" contra el Ejecutivo.

"No me duelen prendas pedir disculpas, pero lo importante es que sepan que lo hacemos con la mejor buena fe y la máxima dedicación. No es un problema el reconocer errores", insistió la ministra, en alusión a la compra fallida de mascarillas y tests.

Robles demandó a la oposición no usar esos errores como un "instrumento de crítica" y "aparcar las diferencias" para la reconstrucción de España como ya se hizo en 1977 con los Pactos de la Moncloa. "Se logró desde la generosidad y el esfuerzo. Todos dejaron de un lado sus diferencias y pusieron en común lo que unía. Hágase crítica política la que haga falta, pero pongamos en positivo todo aquello que nos sirva para unir", apostilló.