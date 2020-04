Nueva oleada de ERTE en el motor gallego al extenderse la inactividad de PSA-Vigo

PSA ha confirmado a su panel de proveedores que no volverá al trabajo el próximo lunes y que ya no tiene una fecha orientativa para reanudar su producción en Vigo, lo que ha llevado a varios fabricantes de componentes de automoción del área de Vigo a negociar nuevos expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) para una vez finalice el estado de alarma. Es el caso de la planta de asientos de Faurecia Asientos de Galicia en Valladares, que suministra los lotes completos de asientos para el nuevo Peugeot 2008, y también de las de Benteler en el PTL y Mos, según ha podido saber FARO. La situación, han advertido ambas empresas a sus respectivos comités, podría ser más grave incluso que tras la crisis económica de 2008.

El sector está prácticamente parado desde el pasado 17 de marzo y no hay un horizonte claro para su reactivación. La dirección de PSA en París ya dejó claro esta semana que no se fabricarán coches hasta que vuelvan a despegar las ventas, y eso no pasará mientras la red de concesionarios siga cerrada en sus principales mercados. En este sentido, tras cinco fechas infructuosas para retomar la producción en Vigo (27 de marzo y 6, 16, 20 y 27 de abril), Balaídos permanecerá cerrado sine die hasta que lo decida el grupo, lo que trastoca los planes de la industria de componentes, que se ha apresurado, al igual que ha hecho la propia PSA, a negociar nuevos ERTE para una vez finalicen las prórrogas del estado de alarma, presumiblemente, a mediados de mayo. En ello ya están en Faurecia Asientos de Galicia y en Benteler.