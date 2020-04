El Sergas ampliará el horario de consultas a las tardes para evitar contagios del Covid-19

La distancia social deberá mantenerse en los centros de salud gallegos paras prevenir la propagación del Covid-19. Para reducir el riesgo de "rebrotes" en una situación de reducción del impacto de la pandemia en Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ampliará los horarios de atención a las tardes y potenciará las consultas telefónicas, medidas con las que pretende disminuir la aglomeración de pacientes en de las salas de espera y demás instalaciones sanitarias.

El comité clínico autonómico creado para luchar contra el coronavirus SARS-Cov-2 comienza a trazar las estrategias de cara a la desescalada de las medidas de confinamiento, aunque la Xunta no propondrá ninguna medida, como le ha pedido el Gobierno central, hasta que finalice su estudio epidemiológico, que incluirá entre 50.000 y 100.000 pruebas para detectar quiénes se han contagiado del coronavirus, aunque sin distinguir curados de enfermos. Para ello usará los test rápidos del Ministerio de Sanidad que ha desechado para el día a día, en el que opta por PCR.

La Xunta trabaja en tres vertientes: atajar rebrotes de la enfermedad, articular la recuperación de la normalidad en la atención sanitaria y reactivar economía y vida social, según expuso ayer el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del citado equipo de expertos.

La declaración de la emergencia sanitaria y del estado de alarma con motivo de la pandemia impactó de lleno en la actividad sanitaria, en la que se paralizaron consultas, pruebas diagnósticas y cirugías, si bien la Consellería de Sanidade no ha detallado cuántas intervenciones se han detenido.

En lo relativo a la actividad del Sergas, el comité aboga por tres medidas "ante posibles rebrotes puntuales localizados en determinadas zonas y ante un posible rebrote más generalizado en otoño o invierno". Se trata de incrementar las consultas médicas telefónicas y la teleasistencia -el sistema de monitorización de contagiados de Covid-19 contra a 3.000 pacientes- y ampliar horarios de atención "para evitar aglomeraciones en las salas de espera, como consecuencia de la distancia social obligatoria".

Feijóo avanzó que estudiarán establecer turnos de mañana y de tarde y reconoció que estudiarán contratar más personal en caso de necesidad, pese a denunciar la falta de facultativos suficientes para cubrir las necesidades del Sergas, cuya dirección registró numerosas protestas de personal médico contra la falta de recursos humanos. La demanda será mayor, al frenarse consultas e intervenciones previstas antes del inicio de la pandemia. Al cierre del año pasado, último dato disponible, 35.720 gallegos aguardaban su paso por el quirófano y 166.827, una consulta con el especialista.

Feijóo también reveló el impacto de las mascarillas defectuosas entregadas por el Gobierno central a personal sanitario. En Galicia, se practicaron 3.055 test PCR al personal que las utilizó y 76 de ellos dieron positivo por Covid-19, si bien su estado es asintomático y están aislados en su domicilio, según el titular de la Xunta, quien reconoció no saber si estos pudieron contagiar a más personas durante su actividad o si pudieron haberse contagiado antes. "Fue muy duro", expuso sobre esos fallos de material de protección.

La Xunta quiere preparar el terreno para la recuperación de una "nueva normalidad", aunque Feijóo avanzó que el mantenimiento de una distancia entre las personas de entre 1,5 y 2 metros será imprescindible durante meses e incluso más de un año hasta que se desarrolle una vacuna. "La vuelta a la normalidad, sí; la relajación social, no. Si hay relax, no podremos volver a la normalidad", resumió. "De nada valen las mascarillas si no hay distanciamiento social", ilustró. Esas medidas, el uso de guantes o las mamparas en locales de restauración, por ejemplo, será lo habitual. "A esto es a lo que nos tenemos que acostumbrar", advirtió Núñez Feijóo.

El titular de la Xunta pidió al Gobierno de Pedro Sánchez tener en cuenta la oferta de colaboración del PP estatal al frente de la oposición "más responsable" el años y compartir las medidas contra la pandemia. Sin embargo, reconoció que no atenderá la petición de Moncloa de los planes de desescalada e la autonomía hasta concluir su estudio epidemiológico. Eso sí, le pidió al Ejecutivo información sobre sus planes.

Feijóo también se refirió a la situación del coronavirus en las residencias de mayores, cuyo modelo defiende cambiar para ampliar sus instalaciones y garantizar mayor presencia sanitaria. Aun así, descartó anular los centros privados. "No creo que tengamos que plantear el cuestionamiento de la titularidad de las residencias de tercera edad", respondió a preguntas de la prensa.