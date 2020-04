El sector reivindica el 4% de IVA para el pescado ante la caída de precios por el virus

A la merluza se le aplica, en España, el mismo gravamen que a un refresco azucarado o a una noche de hotel. Es el IVA reducido, del 10%, que también es de aplicación a los servicios de transporte, obras de rehabilitación o entradas a museos. Aunque está once puntos por debajo del tipo general, existe en el sector pesquero una reivindicación histórica para que sus productos gocen del mismo tratamiento que los considerados de primera necesidad, como el pan o la leche. Que tengan el de superreducido, del 4%, una iniciativa que toma fuerza una vez más con la pandemia del coronavirus como telón de fondo. El sector pretende no solo contener la sangría de precios en el producto fresco -que propició paralizaciones de flotas en el Cantábrico o en el Mediterráneo-, sino animar el consumo de una "proteína fundamental".

"Se ha perdido el canal horeca [por hostelería, restauración y cátering] y el turismo, no hay forma de compensar eso solo con el consumo de los hogares. Ocho millones de turistas obviamente no están comiendo pescado", lamenta la directora gerente de la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca), Mª Luisa Álvarez. A su juicio esta rebaja impositiva "se tendría que haber hecho ya, tenemos uno de los tipos más altos de Europa". Pone como ejemplo el 7% de Alemania, el 6% de Bélgica o el 3% de Luxemburgo. Desde esta federación entienden el enorme incremento de gasto público que afrontará el Estado como consecuencia de la pandemia. "No sé si lo van a considerar, pero hay que pedirlo".

Coincide con el secretario de la Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (Fremss), Torcuato Teixeira, para el virus puede actuar de punto de inflexión. "La salud de la ciudadanía siempre es una prioridad, más ahora. Rebajar el coste de un producto saludable y hacerlo más accesible solo puede acarrear cosas positivas", aprecia. La última vez que el Ejecutivo central se manifestó al respecto en la Cámara fue en 2017, con Cristóbal Montoro en Hacienda. Y la respuesta fue negativa. "Los Estados miembros y la Comisión Europea han asumido un compromiso para limitar la aplicación de los tipos reducidos y para no incluir nuevas categorías de bienes [...] una vez analizado el significativo impacto presupuestario que lleva consigo y su reducido efecto en los precios finales", se pronunció entonces. Para Teixeira se trata de una cuestión de "voluntad política, el abaratamiento de la cesta de la compra compensaría cualquier otro impacto complementario". El consumo de pescado en España acumula una década de descensos, según los últimos cálculos de la patronal española Cepesca.