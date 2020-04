Ni San Fermín puede con el Covid-19

El Ayuntamiento de Pamplona anunció ayer su decisión de suspender la celebración de las fiestas de San Fermín el próximo mes de julio por la pandemia del Covid-19, una noticia que aunque "esperada" por la situación actual "no deja de producirnos tristeza". No obstante, el Consistorio no descarta que se puedan celebrar las fiestas en otra fecha si se dan las condiciones para ello. Será la primera suspensión de los Sanfermines por una epidemia en los dos últimos siglos, ya que las fiestas de Pamplona se habían celebrado incluso durante los brotes de cólera del siglo XIX y la llamada gripe española de 1918.Sí se suspendieron a causa de conflictos bélicos, cuatro de ellos en el siglo XIX. En el siglo XX, en los años 1937 y 1938 no hubo Sanfermines por la Guerra Civil.

| 40 millones de niños, sin vacuna contra la polio en Pakistán. Unos 40 millones de niños se quedarán sin vacuna contra la polio en Pakistán como consecuencia de las medidas de confinamiento impuestas por la pandemia del nuevo coronavirus, lo que hace temer que aumente el número de menores que contraen la enfermedad. El Gobierno de Pakistán puso en marcha en 1994 un programa de erradicación de la polio que estuvo muy cerca de conseguir eliminar la enfermedad pero ha registrado en cinco años un repunte de casos.

| Menos confinados en Irak por el Ramadán. Las autoridades iraquíes anunciaron que el toque de queda impuesto en el país para evitar la propagación del nuevo coronavirus se levantará parcialmente en todo el país durante la celebración del mes del Ramadán. Los vehículos volvieron así ayer a atestar las calles de la capital, Bagdad, con motivo de los preparativos de esta conmemoración que comienza este viernes.

| Danza entre sartenes. Giovanni Rotolo y Francesco Scarpato son bailarines solistas del Ballet Nacional Checo y, como otros muchos, entrenan estos días su talento entre sartenes y bayetas, pasando la escoba o saltando sobre el sofá. Los grandes escenarios deberán esperar, pero mientras están obligados a mantener la forma para, cuando todo pase, no sucumbir ante la exigencia física de la danza.

| Muere un trabajador de la OMS en un ataque en el oeste de Birmania. Un conductor que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud (OMS) transportando muestras recogidas a casos sospechosos de coronavirus ha muerto tras un ataque contra su vehículo en el estado birmano de Rajine, según han informado los medios públicos. La víctima, Pyae Sone Win Maung, fue evacuada el lunes inicialmente con heridas, al igual que un pasajero que también viajaba en el interior del vehículo atacado.

| De piloto de avión a repartidor a domicilio . El tailandés Thanun Khantatatbumroong ha pasado en el plazo de un mes de ganarse la vida pilotando un avión de pasajeros a repartir comida y paquetes a domicilio a lomos de su moto en Bangkok debido a la crisis del Covid-19. "El mes pasado mi aerolínea me bajó el salario el 75 % durante seis meses Por eso decidí buscarme un trabajo temporal", explica Thanun, un capitán con más de 18 años de experiencia y 18.000 horas de vuelo.

| Recortes en el Palacio de Mónaco. El Palacio de Mónaco anunció ayer que ha decidido reducir su presupuesto de este año cerca de un 40% en el marco de los ajustes económicos que se están haciendo en el Principado como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La dotación para sus gastos pasa de los 13,2 millones de euros previstos a ocho millones, indicó en un comunicado.

| Rescatan a un kayakista que naufragó en Nueva York. El hombre hizo un fuego y utilizó ramas para escribir sobre la arena la palabra "AYUDA" y así fue como la policía consiguió dar con él tras doce horas desaparecido a pesar de las medidas de confinamiento. No fue en una remota isla del Pacífico como en las películas, sino en un islote en la bahía de Nueva York, donde el hombre había quedado varado tras sufrir problemas con su kayak.