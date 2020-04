El primer anuncio causa sorpresa y críticas de anpas, médicos y pedagogos gallegos

Tras el debate de la última semana de si los niños deberían empezar a salir de casa o no y en qué edad poner el corte, otra controversia surgió ayer como si de una spin-off se tratara. La polémica surgió a raíz de la primera propuesta del Gobierno central (en boca de la portavoz Montero) para la salida de los menores acompañando a sus progenitores al supermercado, farmacia o banco. Pronto, diferentes voces planteaban si sería mejor renovar el aire de los pulmones dando paseos fuera de zonas concurridas. Las asociaciones de madres y padres de alumnos consultadas (anpas) mostraron su "sorpresa" ante ese primer anuncio; un portavoz del sindicato de médicos de Galicia independientes (O´Mega) calificó la medida de "irresponsable"; un pedagogo alertó de los "riesgos" y los psicólogos de Aseia pidieron que con la mayor brevedad posible las niñas y niños saliesen a pasear y jugar.

Al final de la tarde, Illa, el ministro de Sanidad, dio la razón a las voces críticas y añadió que los pequeños podrán tambén salir a pasear.

¿Era realmente necesario este volantazo en marcha? Atendiendo a las opiniones de anpas y expertos, sí.

Bertila Fernández, portavoz de Foanpas. (Federación Olívica de asociaciones de nais e pais), aseguraba a media tarde que "la medida de salir al super, banco o farmacia nos sorprende y da lugar a debate. Pensábamos que las primeras salidas iban a consistir en dar un pequeño paseo por la calle, por el entorno donde vivan, sin socializar con otros niños. ¿Ir al supermercado, banco y farmacias? No dejan de ser sitios de gran afluencia de gente".

Bertila indicaba que ir con los niños a dichos lugares"va a suponer mucha responsabilidad de los padres y control de los pequeños. Las recomendaciones vienen avaladas por las autoridades sanitarias y científicas pero la responsabilidad de las personas hace mucho".

Fernando Lacaci, presidente de la Confederación de Anpas de Galicia, señalaba que "no somos personal sanitario y todo lo que se diga en este terreno está supeditado a la gente que sabe mucho más que nosotros. Las que deben marcar qué hacer o no son las autoridades sanitarias que se supone que están aconsejadas por técnicos".

No obstante, reconocía estar "sorprendidos" por la primera decisión del Ejecutivo de limitar las salidas infantiles a bancos, farmacias y supermercados. "La impresión que nos da es que el Gobierno se vio preso de sus propias palabras; si no esto no tendría mucha explicación".

Preguntado Lacaci sobre la idoneidad de llevar los pequeños a la compra, al banco o farmacia, indicó que "parece un poco irregular que ahora los niños puedan salir a lugares de conflicto sanitario. No parece lo más adecuado ni para el niño ni la seguridad de nadie. No imagino ver a un niño en un supermercado atado literalmente al carrito y que esa sea una liberación psicológica para él".

"No le veo la gracia -agregaba- a llevar a un pequeño a hacer cola a una calle. Lo que necesita es correr, saltar... Yo, personalmente como padre, no llevaría a un hijo mío a esos lugares pudiendo evitarlo", concluía.

Sobre las salidas de los niños en este confinamiento por el coronavirus SARS-CoV-2, también opinó la junta directiva de ASEIA, la Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia. Según su punto de vista, antes del lunes, el Gobierno debería aclarar las medidas tomadas para "transmitirles a los pequeños un escenario previsible y claro".

Para ASEIA, siempre atendiendo a las "circunstancias", se debe pensar en una salida "progresiva" para pasear, jugar y relacionarse entre iguales, en el caso de la población infantil. "Es necesario que este proceso sea entendido como una prioridad social", señalaba este colectivo de psicólogos gallegos.

No obstante, sugerían al Ejecutivo que "intentase superar la perspectiva adultocéntrica donde se toma como referencia a los adultos para las actividades de los niños".

Por su parte, el psicopedagogo José Carlos Otero, que fundó la Asociación Apega, de la que aún forma parte, recalcaba que "los niños necesitan salir a la calle, al aire libre y debe hacerse en un proceso gradual".

Salida gradual, ¿cómo?

Si ustedes están pensando iniciar el próximo domingo una salida con sus hijos, pueden tener en cuenta la propuesta de Otero. Esta pasa por que el primer día salgan cinco minutos, para subir a diez el segundo y así sucesivamente hasta el límite que establezca el Gobierno.

Otero aprovechaba para enfatizar los riesgos: "Los niños son imprevisibles en sus actos, por lo que tienen que ir acompañados de sus padres que deben controlarlos. Los niños no se percatan de los peligros de ir tocando cada cosa. Esto puede suponer un riesgo. Salir es una necesidad biológica pero hay que hacerlo con precaución".

Ante la pregunta de si los niños deben ir a bancos, farmacias y supermercados, aún estando acompañados por adultos, Manuel Rodríguez, secretario general del sindicato de Médicos de Galicia Independentes (O´Mega), indicó que es "totalmente irresponsable. No es de recibo que los niños salgan con los padres a hacer colas. Psicológicamente, no es lógico que salgan a la calle y que no puedan correr. Yo soy partidario de que salgan a pasear y con mascarilla. Toda la población la debería llevar. Hay que aprender de los que saben más que nosotros; los chinos y habitantes de Corea del Sur. En teoría, ellos llevan casi un mes sin contagios, solo con contagios importados. ¿Y cómo ves que van por la calle? Con la mascarilla puesta".